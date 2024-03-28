أول كسوف كلى للشمس فى 2024 وأماكن رؤيته × 11 معلومة

يكون هواة الفلك على موعد خلال شهر ابريل مع حدث فلكى نادر لن يتكرر إلا بعد 20 عاما، حيث تشهد الكرة الأرضية كسوف كلى للشمس الإثنين الموافق 8 أبريل 2024 م، ويتفق توقيت وسطه مع اقتران شهر شوال لعام 1445 هـ، وهو أول كسوف شمس فى 2024.
وينشر "اليوم السابع" تفاصيل كسوف الشمس الكلى المرتقب كما يلى :
1- تشهد الكرة الأرضية كسوف كلى للشمس الإثنين الموافق 8 أبريل 2024 م
2- يتفق توقيت وسطه مع اقتران شهر شوال لعام 1445 هـ
3- هو أول كسوف شمس فى 2024
4- يمكن رؤيته ككسوف كلي في المكسيك - الولايات المتحدة الأمريكية - كندا)
5- يمكن رؤيته ككسوف جزئي في غرب أوربا - أمريكا الشمالية - شمال أمريكا الجنوبية - المحيط الباسفيكي - المحيط الأطلنطي - القارة القطبية الشمالية)
6- لا يمكن رؤيته في مصر
7- سوف يستغرق الكسوف منذ بدايته وحتى نهايته مدة قدرها ٥ ساعات ۱۰ دقائق تقريباً
8- عند ذروة الكسوف الكلي يغطي قرص القمر حوالي ١٠٥,٧% من كامل قرص الشمس.
9- يُغطي الكسوف الكلي مساحة عرضها ۱۹۷,۵ كم وسوف يستغرق مدة قدرها 4 دقائق و ٢٨ ثانية.
10- يحدث الكسوف الشمسي في وضع الاقتران أو الاجتماع أي أن حدوث الكسوف الشمسي يشير بقرب ولادة الهلال الجديد.
11- يعتبر مركز الكسوف هو موعد ميلاد القمر الجديد
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