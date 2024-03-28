أول كسوف كلى للشمس فى 2024 وأماكن رؤيته × 11 معلومة

كتب محمود راغب

يكون هواة الفلك على موعد خلال شهر ابريل مع حدث فلكى نادر لن يتكرر إلا بعد 20 عاما، حيث تشهد الكرة الأرضية كسوف كلى للشمس الإثنين الموافق 8 أبريل 2024 م، ويتفق توقيت وسطه مع اقتران شهر شوال لعام 1445 هـ، وهو أول كسوف شمس فى 2024.

وينشر "اليوم السابع" تفاصيل كسوف الشمس الكلى المرتقب كما يلى :

1- تشهد الكرة الأرضية كسوف كلى للشمس الإثنين الموافق 8 أبريل 2024 م

2- يتفق توقيت وسطه مع اقتران شهر شوال لعام 1445 هـ

3- هو أول كسوف شمس فى 2024

4- يمكن رؤيته ككسوف كلي في المكسيك - الولايات المتحدة الأمريكية - كندا)

5- يمكن رؤيته ككسوف جزئي في غرب أوربا - أمريكا الشمالية - شمال أمريكا الجنوبية - المحيط الباسفيكي - المحيط الأطلنطي - القارة القطبية الشمالية)

6- لا يمكن رؤيته في مصر



7- سوف يستغرق الكسوف منذ بدايته وحتى نهايته مدة قدرها ٥ ساعات ۱۰ دقائق تقريباً

8- عند ذروة الكسوف الكلي يغطي قرص القمر حوالي ١٠٥,٧% من كامل قرص الشمس.

9- يُغطي الكسوف الكلي مساحة عرضها ۱۹۷,۵ كم وسوف يستغرق مدة قدرها 4 دقائق و ٢٨ ثانية.



10- يحدث الكسوف الشمسي في وضع الاقتران أو الاجتماع أي أن حدوث الكسوف الشمسي يشير بقرب ولادة الهلال الجديد.



11- يعتبر مركز الكسوف هو موعد ميلاد القمر الجديد



