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أول كسوف كلى للشمس فى 2024 وأماكن رؤيته × 11 معلومة

الخميس، 28 مارس 2024 11:09 ص
أول كسوف كلى للشمس فى 2024 وأماكن رؤيته × 11 معلومة كسوف كلي للشمس - أرشيفية
كتب محمود راغب

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يكون هواة الفلك على موعد خلال شهر ابريل مع حدث فلكى نادر لن يتكرر إلا بعد 20 عاما، حيث تشهد الكرة الأرضية كسوف كلى للشمس الإثنين الموافق 8 أبريل 2024 م، ويتفق توقيت وسطه مع اقتران شهر شوال لعام 1445 هـ، وهو أول كسوف شمس فى 2024.

وينشر "اليوم السابع" تفاصيل كسوف الشمس الكلى المرتقب كما يلى :

1- تشهد الكرة الأرضية كسوف كلى للشمس الإثنين الموافق 8 أبريل 2024 م

2- يتفق توقيت وسطه مع اقتران شهر شوال لعام 1445 هـ

3- هو أول كسوف شمس فى 2024

4- يمكن رؤيته ككسوف كلي في المكسيك - الولايات المتحدة الأمريكية - كندا)

5- يمكن رؤيته ككسوف جزئي في غرب أوربا - أمريكا الشمالية - شمال أمريكا الجنوبية - المحيط الباسفيكي - المحيط الأطلنطي - القارة القطبية الشمالية)

6-  لا يمكن رؤيته في مصر

7- سوف يستغرق الكسوف منذ بدايته وحتى نهايته مدة قدرها ٥ ساعات ۱۰ دقائق تقريباً

8- عند ذروة الكسوف الكلي يغطي قرص القمر حوالي ١٠٥,٧% من كامل قرص الشمس.

9- يُغطي الكسوف الكلي مساحة عرضها ۱۹۷,۵ كم وسوف يستغرق مدة قدرها 4 دقائق و ٢٨ ثانية.

10-  يحدث الكسوف الشمسي في وضع الاقتران أو الاجتماع أي أن حدوث الكسوف الشمسي يشير بقرب ولادة الهلال الجديد.


11- يعتبر مركز الكسوف هو موعد ميلاد القمر الجديد

 


 







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