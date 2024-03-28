أوكرانيا تبحث مع البرلمان الأوروبى تسريع عملية توريد الأسلحة

كييف (أ ش أ)

بحث نائب وزير الدفاع الأوكرانى يورى دجيجير، ووفد من المجموعة السياسية لتجديد أوروبا فى البرلمان الأوروبى، بقيادة فاليرى هاير، احتياجات قوات الدفاع الأوكرانية وتسريع توريد الأسلحة والمعدات العسكرية.

وذكرت الخدمة الصحفية لوزارة الدفاع الأوكرانية اليوم الخميس، بحسب ما نقلته وكالة أنباء يوكرنفورم الأوكرانية، أن دجيجير أكد خلال الاجتماع التزام وزارة الدفاع بالحفاظ على أقصى قدر من الشفافية والمساءلة أمام المجتمع والشركاء الدوليين، وخاصة البرلمانيين الأوروبيين، مما يعزز التفاهم المتبادل والدعم للمبادرات الدفاعية لأوكرانيا ويعزز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي.

وأعرب عن امتنانه للبرلمان الأوروبي لدعمه تطلعات أوكرانيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، وخاصة القرار الذي تم اعتماده في فبراير 2024 والذي يدعو إلى دعم الاتحاد الأوروبي الثابت لأوكرانيا بعد عامين من الحرب واسعة النطاق وزيادة المساعدات العسكرية لوقف التدخل العسكري الروسي المسلح.

وناقش الطرفان الاحتياجات العاجلة لقوات الدفاع وتسريع وتيرة توريد الأسلحة والمعدات اللازمة، بالنظر إلى الوضع الحالي في ساحة المعركة وزيادة كثافة هجمات العدو على البنية التحتية المدنية والحيوية في أوكرانيا.

ووفقاً لنائب وزير الدفاع الأوكراني، تظل أنظمة الدفاع الجوي والصواريخ بعيدة المدى والمدفعية والذخيرة من بين الاحتياجات ذات الأولوية.

وأطلع الوزير الأوكراني زملاءه الأوروبيين على الإصلاحات الهامة الجارية في وزارة الدفاع الأوكرانية، بما في ذلك إصلاح نظام الرقابة المالية والتدقيق.

وأشار أعضاء البرلمان الأوروبي إلى بطولة الشعب الأوكراني وأعربوا عن استعدادهم لمواصلة مساعدة أوكرانيا في نضالها من أجل الاستقلال.