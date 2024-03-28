أكبر مصنع غزل فى العالم يبدأ التشغيل التجريبى ديسمبر المقبل ‬بطاقة 30 طن يوميا

كتب عبد الحليم سالم

‏تسابق شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى الزمن للانتهاء من التشغيل التجريبي لاكبر مصنع غزل في العالم مصنع غزل 1 بالشركة بعد تشغيل مصنع غزل 4 خلال الفترة الماضية، ضمن المشروع القومي لتطوير مصانع الغزل والنسيج والملابس بتكلفة تصل لنحو 33 مليار جنيه.

‏وشدد المهندس أحمد بدر، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة بضرورة اتمام تركيب الآلات والمعدات، حيث تم تركيب أكثر من 85% منها حاليا وسيتم تركيب باقي المكونات، وهى الاحدث فى العالم حتى شهر يوليو المقبل.

كما شدد بسرعة الإنتهاء من واحدة من أضخم محطات الكهرباء بالتنسيق مع الجهات المعنية وهي المحطة التي يستمد منها المصنع الطاقة خلال الفترة المقبلة، وسوف يتم الانتهاء منها بحلول نهاية هذا العام وبالتالي البدء في التشغيل التجريبي للمصنع.

وبحسب بيانات وزارة قطاع الأعمال العام فإن أكبر مصنع غزل فى العالم، وهو مصنع غزل 1 فى شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة، سينتج نحو 30 طن غزل يوميا ويضم 183 ألف مردن تحت سقف واحد وتتكلف الأعمال الانشائية له نحو مليار جنيه، بخلاف قيمة الماكينات السويسرية الحديثة ماكينات ريتر الجيل الأحدث.

يشار إنه تم تشغيل مصنع غزل 4 بانتاجية تصل لنحو 13 طن غزل رفيع يوميا، ويتم تصدير كل انتاجه للخارج، وتبلغ مساحة مصنع غزل (4) 24635 مترا مربعا بإجمالى عدد مرادن 71808 مردن غزل كومبات.



ماكينات مصنع غزل 1



مصنع غزل 1