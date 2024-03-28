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أسعار كحك العيد بمدارس التعليم الفندقى بالجيزة.. صور

الخميس، 28 مارس 2024 11:56 ص
أسعار كحك العيد بمدارس التعليم الفندقى بالجيزة.. صور كحك العيد بمدارس التعليم الفندقى بالجيزة
كتبت - مرام محمد

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مع قرب حلول عيد الفطر المبارك، بدأت مدارس التعليم الفندقى بمحافظة الجيزة طرح مستلزمات العيد من الكعك والبسكويت والحلوى بأيادى طلابها وكوادرها المتميزين، وذلك بجودة عالية وأسعار مخفضة عن المعروضة بالأسواق الخارجية.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وأشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة.

وأوضحت مديرية التربية والتعليم أسعار الكعك والبسكويت على النحو الآتي: الكعك بـ160 جنيهًا للكيلو، والغريبة بـ140 جنيهًا، والبسكويت النشادر بـ170 جنيهًا للكيلو، وبسكويت البرتقال بـ180 جنيهًا للكيلو، والبيتي فور بـ200 جنيهًا للكيلو، مشيرة إلى أن للحجز والاستعلام يمكن التواصل عبر رقم التليفون الآتي: 01200394421 .

وأكدت المديرية سعيها للارتقاء بمستوى التعليم الفنى بمدارسها الفنية "الزراعية، والتجارية، والصناعية، والفندقية" ورفع قدرات ومهارات الملتحقين بها، وكذلك الاهتمام بتطويرها ودعمها لربط مخرجاتها بسوق العمل، خاصة بما تمتلكه من أدوات وموارد وكوادر بشرية ماهرة ومدربة لسوق العمل.

أسعار كحك العيد بمدارس التعليم الفندقى بالجيزة
أسعار كحك العيد بمدارس التعليم الفندقى بالجيزة

 

قائمة أسعار كحك العيد بمدارس التعليم الفندقى بالجيزة
قائمة أسعار كحك العيد بمدارس التعليم الفندقى بالجيزة

 

كحك العيد بمدارس التعليم الفندقى بالجيزة
كحك العيد بمدارس التعليم الفندقى بالجيزة

 

كعك العيد
كعك العيد


 







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