أسراب الحمام تنتشر في ميدان الشهداء مع لحظات الشروق في بورسعيد..فيديووصور

بورسعيد - محمد عزام

قدم "تلفزيون اليوم السابع"، بثاً مباشراً، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، من داخل ميدان الشهداء للحظات الشروق في محافظة بورسعيد، والتي ينتشر فيها الحمام في شكل مجموعات.

وشهد ميدان الشهداء بمحافظة بورسعيد، انتشار أسراب الحمام في كافة أنحاء الميدان، ومحلقين في سماء المحافظة أعلى حديقة المسلة في مشهد رائع مع ساعات الشروق.

ويبدأ ضوء الشمس في الخروج، وتشرق الأرض بنور ربها، تزامناً مع مرور الحمام في شكل دائري أعلى ميدان الشهداء في محافظة بورسعيد.

وتنتشر أسراب من الحمام في حديقة المسلة بميدان الشهداء بمحافظة بورسعيد، وسط توافد المئات من الأهالي والزوار من المحافظات المختلفة، في مشهد مداعبه من الحمام للأطفال والكبار.

ويحرص الأهالي والزوار على إلتقاط الصور التذكارية مع تجمعات الحمام الموجودة في الميدان، تزامناً مع تقديم "عم محمد يوسف" - عامل الميدان، الطعام لأسراب الحمام الموجودة في الميدان.



الحمام بعد الشروق



الحمام في السماء ببورسعيد



الحمام في السماء



الحمام مع الفانوس



تجمعات الحمام في الميدان مع الشروق



تجمعات الحمام والفانوس



حمام بورسعيد