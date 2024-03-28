أخبار مصر.. انخفاض فى درجات الحرارة غدا وفرص أمطار والعظمى بالقاهرة 27

نشر اليوم السابع خلال الساعات الأخيرة الماضية مجموعة من الاخبار الهامة على رأسها تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الجمعة، انخفاض طفيف فى درجات الحرارة، ليسود طقس مائل للحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، دافئ على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد، لطيف ليلا على أغلب الأنحاء وفى الصباح الباكر.

كما تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا نشاط رياح على أغلب الأنحاء، وفرص أمطار خفيفة صباحا قد تكون متوسطة فى الصباح الباكر على مناطق من غرب وجنوب القاهرة الكبرى، وفرص أمطار متوسطة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى، وفرص أمطار خفيفة على مناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، وفرص أمطار خفيفة إلى متوسطة صباحا على مناطق من الفيوم وبنى سويف.

وبالنسبة لدرجات الحرارة غدا الجمعة: القاهرة العظمى 27 درجة والصغرى 15، والإسكندرية العظمى 23 والصغرى 14، ومطروح العظمى 20 درجة والصغرى 15، وسوهاج العظمى 31 درجة والصغرى 16، وقنا العظمى 33 درجة والصغرى 17، وأسوان العظمى 34 درجة والصغرى 18.. وفيما يلى موجز لأهم الأخبار.

مجلس الوزراء: جار العمل على إطلاق المنظومة الرقمية لرد الأعباء التصديرية



عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة موقف منظومة رد الأعباء التصديرية، واستعراض المنظومة الرقمية الجديدة لرد الأعباء، وذلك بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، وشيرين الشرقاوي، مساعد وزير المالية، والدكتورة هدى بركة، مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأماني الوصّال، المدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن هذا الاجتماع يأتي فى إطار المتابعة الدورية لمنظومة رد الأعباء التصديرية، وذلك بما يُسهم فى زيادة حجم الصادرات، وهو ما ينعكس بدوره على زيادة حجم الإنتاج والتشغيل، وكذا نمو حصيلة الدولة من النقد الأجنبي.

الحكومة: 1100 شركة تقدم أوراقها للاستفادة من برنامج رد الأعباء التصديرية



عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة، موقف منظومة رد الأعباء التصديرية، واستعراض المنظومة الرقمية الجديدة لرد الأعباء، وذلك بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، وشيرين الشرقاوى، مساعد وزير المالية، والدكتورة هدى بركة، مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأماني الوصّال، المدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن هذا الاجتماع يأتي فى إطار المتابعة الدورية لمنظومة رد الأعباء التصديرية، وذلك بما يُسهم فى زيادة حجم الصادرات، وهو ما ينعكس بدوره على زيادة حجم الإنتاج والتشغيل، وكذا نمو حصيلة الدولة من النقد الأجنبي.

وزارة التموين: زيادة معدلات ضخ السكر بالمنافذ لتلبية احتياجات المواطنين



أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، استمرار زيادة معدلات ضخ السكر بمنافذ المجمعات الاستهلاكية ومعارض أهلا رمضان بسعر 27 جنيها للكيلو لتلبية احتياجات المواطنين من السلعة في ظل انتاج السكر المحلى من القصب وبنجر السكر، كما يتم توفير السكر على بطاقات التموين بسعر 12.6 جنيه للكيلوجرام.

مدبولي: وضع أجندة تنفيذية لتوصيات مُخرجات المرحلة الأولى للحوار الوطنى



التقى اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أعضاء اللجنة التنسيقية المشتركة للحوار الوطني، التي تضمُ ممثلين عن مجلس الوزراء، ومسئولي الحوار الوطني، وذلك بحضور ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، والمستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، وأعضاء اللجنة التنسيقية.



00وأكد رئيس الوزراء أن هذا هو اللقاء الثاني الذي يجمعه بمسئولى الحوار الوطنى، بهدف متابعة تنفيذ توصيات ومخرجات الحوار الوطني في محاوره المختلفة، مشيراً إلى أن الاجتماع الأول كان قبل بدء المرحلة الثانية من الحوار الوطني، وتم التوافق حينها على تشكيل هذه اللجنة التنسيقية، وتم بالفعل إصدار قرار بتشكيلها، فهناك اهتمامٌ جاد بوضع التوصيات والمُخرجات حيز التنفيذ.

وزير الخارجية يؤكد أولوية الوقف الكامل لإطلاق النار فى قطاع غزة



صرَّح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية المصرية، بأن سامح شكري وزير الخارجية استقبل، اليوم الخميس، اللورد طارق أحمد وزير الدولة لشئون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمملكة المتحدة.

وذكر المتحدث الرسمي باسم الخارجية، أن المباحثات بين الوزير شكري ووزير الدولة البريطاني تركزت بشكل مستفيض على أزمة قطاع غزة، ومسارات التشاور بين البلدين لوقف الحرب الدائرة والحد من الأزمة الإنسانية في القطاع وتداعياتها الكارثية. وقد حرص وزير الدولة البريطاني على الاستماع لتقييم الوزير شكري لمختلف جوانب الأزمة، حيث أكد الوزير شكري من جانبه على أولوية الوقف الكامل لإطلاق النار حفاظاً على أرواح المدنيين الفلسطينيين، منوهاً لضرورة ضمان مجلس الأمن التنفيذ الفوري للقرار 2728، والبناء عليه لتحقيق وقف دائم لإطلاق النار لما بعد شهر رمضان، وإدخال المساعدات الإنسانية بصورة كاملة تلبي الاحتياجات الملحة للفلسطينيين في غزة.

العرض مستمر.. معرض أهلا رمضان بالعمرانية يطرح لتر زيت الطعام بـ60 جنيها



واصل معرض "أهلًا رمضان" بشارع ترعة الزمر في حي العمرانية بمحافظة الجيزة تقديم عرضًا خاصًا على عبوة الزيت زنة 1 لتر، إذ تطرح إحدى الشركات بالمعرض يوميًا لتر الزيت بسعر 60 جنيهًا بدلًا من 65 جنيهًا، وذلك ضمن جهود ضبط الأسواق وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

ويطرح المشاركون بالمعرض طوال شهر رمضان الكريم مختلف أنواع المنتجات والسلع الغذائية من الزيت والسكر والأرز والبقوليات واللحوم والدواجن وياميش رمضان والحلويات الشرقية والغربية، بتخفيضات تصل لـ30%.



