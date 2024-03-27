26.5 مليار جنيه استثمارات "المصرية للاتصالات" فى 2023

كتبت هبة السيد

قالت الشركة المصرية للاتصالات، إن حجم الإنفاق الاستثماري على المشروعات القومية بلغ 26.5 مليار جنيه خلال عام 2023، وذلك لمواكبة التطور المستمر في تكنولوجيا الاتصالات، ولتحقيق استراتيجيتها الخاصة بتقديم خدمات الاتصالات المتكاملة وتطوير البنية التحتية بشكل مستمر.

وتقوم الشركة المصرية للاتصالات بدور محوري في دعم استراتيجية الدولة نحو التحول الرقمي وتحقيق الريادة في تقديم خدمات الاتصالات بأعلى جودة وأحدث تقنيات تكنولوجيا الألياف الضوئية والاستمرار في إحلال شبكات الإتاحة والتوسع في الشبكات الرئيسية والفقرية والدولية لمواكبة متطلبات السوق لنقل البيانات بسرعات وسعات أكبر بجودة متميزة سواء لعملاء الأفراد أو الشركات والمؤسسات أو لمقدمي خدمات الاتصالات المرخص لهم بالسوق المصري.

كما تعمل "المصرية للاتصالات" على توفير حلول الاتصالات المتكاملة كتقديم خدمات البيانات بأفضل قيمة مقابل السعر للأفراد والشركات وتقديم المحتوى المرئي ودعم تطبيقات الشمول المالي المتنوعة بما يضمن تجربة مميزة للعملاء وزيادة الحصة السوقية للشركة في سوق الاتصالات المصري.

وتشارك الشركة المصرية للاتصالات في تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وتوصيل الألياف الضوئية للفنادق ذات التصنيف الأربع والخمس نجوم، وتوصيل كاميرات المراقبة لتأمين خطوط سير الحافلات السياحية، ودعم مديريات التربية والتعليم، وتطوير مكاتب البريد، والشبكة الحكومية المغلفة، وميكنة مواقع الضرائب، وربط الجامعات المصرية.

كما تنفذ البنية التحتية للعاصمة الإدارية الجديدة من خلال توفير خدمات الألياف البصرية والاتصالات المحمولة والثابتة وخدمات الإنترنت عالية السرعة للمناطق الجديدة في المدينة، والبدء في تقديم خدمات الخط الأرضي والإنترنت الثابت لعملاء الأفراد من خلال منافذ البيع، والانتهاء من تنفيذ وتشغيل شبكات الاتصالات بالحكي الحكومي بالكامل.