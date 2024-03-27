اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 27 مارس 2024 11:02 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

وكيل صحة دمياط يفاجئ الوحدة الصحية بميت الخولي ويحيل المتغيبين للتحقيق

الأربعاء، 27 مارس 2024 09:55 م
وكيل صحة دمياط يفاجئ الوحدة الصحية بميت الخولي ويحيل المتغيبين للتحقيق وكيل وزارة الصحة بدمياط
دمياط معتز الشربيني

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تابع الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط جولته المرورية بمرور مفاجئ على الوحدة الصحية بميت الخولى بإدارة الزرقا، وذلك لمتابعة الانضباط الإدارى بالوحدة وانتظام تقديم الخدمات الطبية للمواطنين خلال مواعيد العمل بشهر رمضان.

وأحال وكيل الوزارة عدد من العاملين بالوحدة للتحقيق لتغيبهم عن العمل، كما تابع توافر الأدوية والمستلزمات الطبية والأكسجين، وتوافر الطعوم بالمركز والاستعداد لجلسات التطعيمات.

ومن الجدير بالذكر أن الوحدة الصحية بميت الخولى تخدم 24881 نسمة، وتقدم العديد من الخدمات الصحية التى تشمل الاستقبال والطوارئ - العيادات الخارجية - عيادة الاسنان - متابعة الأطفال - متابعة الحوامل - تنظيم الأسرة والمشورة - المعمل - الصيدلية - إصدار شهادات المواليد والوفيات - التطعيمات - خدمات الصحة المدرسية - التثقيف الصحى - خدمات صحة البيئة، بالاضافة الي خدمات المبادرات الرئاسية الصحية و التى تشمل دعم صحة المرأة - الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والأعتلال الكلوى - صحة الأم والجنين - الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية - الكشف المبكر عن ضعف السمع بحديثى الولادة - الكشف المبكر عن الأورام السرطانية.

وذلك فى إطار استمرار المتابعات الميدانية  لوكيل وزارة الصحة لمراكز تقديم الخدمات الطبية للمواطنين خلال شهر رمضان.







دمياط

اخبار دمياط

صحة دمياط

اخبار الصحة




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة