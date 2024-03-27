وكيل صحة دمياط يفاجئ الوحدة الصحية بميت الخولي ويحيل المتغيبين للتحقيق

دمياط معتز الشربيني

تابع الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط جولته المرورية بمرور مفاجئ على الوحدة الصحية بميت الخولى بإدارة الزرقا، وذلك لمتابعة الانضباط الإدارى بالوحدة وانتظام تقديم الخدمات الطبية للمواطنين خلال مواعيد العمل بشهر رمضان.

وأحال وكيل الوزارة عدد من العاملين بالوحدة للتحقيق لتغيبهم عن العمل، كما تابع توافر الأدوية والمستلزمات الطبية والأكسجين، وتوافر الطعوم بالمركز والاستعداد لجلسات التطعيمات.

ومن الجدير بالذكر أن الوحدة الصحية بميت الخولى تخدم 24881 نسمة، وتقدم العديد من الخدمات الصحية التى تشمل الاستقبال والطوارئ - العيادات الخارجية - عيادة الاسنان - متابعة الأطفال - متابعة الحوامل - تنظيم الأسرة والمشورة - المعمل - الصيدلية - إصدار شهادات المواليد والوفيات - التطعيمات - خدمات الصحة المدرسية - التثقيف الصحى - خدمات صحة البيئة، بالاضافة الي خدمات المبادرات الرئاسية الصحية و التى تشمل دعم صحة المرأة - الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والأعتلال الكلوى - صحة الأم والجنين - الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية - الكشف المبكر عن ضعف السمع بحديثى الولادة - الكشف المبكر عن الأورام السرطانية.

وذلك فى إطار استمرار المتابعات الميدانية لوكيل وزارة الصحة لمراكز تقديم الخدمات الطبية للمواطنين خلال شهر رمضان.