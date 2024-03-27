وصول جثمان نائب وزير التعليم لمسجد الحصرى لأداء صلاة الجنازة

كتب محمود طه حسين

وصل جثمان الدكتور محمد مجاهد قبل قليل إلى مسجد الحصرى بالسادس من أكتوبر لأداء صلاة الجنازة والذى وافته المنية أمس، وحضر لأداء صلاة الجنازة على الدكتور محمد مجاهد أسرة الفقيد، وزملائه من قيادات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على رأسهم الدكتور هانى هلال وزير التعليم العالي الأسبق والدكتور عمرو بصيلة رئيس وحدة مدارس التكنولوجيا التطبيقية والدكتور محمد عمارة رئيس الإدارة المركزية لمدارس التعليم الفنى.

وأدى الدكتور محمد محمد مجاهد أستاذ الهندسة بجامعة القاهرة اليمين الدستورية فى 14 يونيو 2018 كنائب لوزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفنى.

وحصل مجاهد على جائزة الدولة التقديرية، وكان مسئولا عن المجمع التكنولوجى للتعليم الفنى بالفيوم، ومن أشهر تصريحاته عن التعليم الفنى أن الصناعة لها دور هام فى النهوض بالتعليم الفنى، لافتا إلى أنه على رأس مشكلات التعليم الفنى فى مصر الصورة الذهنية لدى الأسرة والمجتمع حيث يعتبره الكل الاختيار الثانى، ومن ثم إذا التحق الطالب بالتعليم الفنى فالأسرة تعتبره أمر غير جيد، ويجب تصحيح تلك الصورة.

وكان لمجاهد باع كبير فى التعليم الفنى والاهتمام بقضاياه خلال الفترة السابقة.

ويعتبر ملف المدارس الفنية والتعليم الفنى من أهم وأبرز الملفات التى تولى لها الدولة اهتماما كبيرا كجانب مهم لخدمة الصناعة من خلال توفير الأيدى العاملة الماهرة.