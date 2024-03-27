اليوم السابع
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وزير خارجية المجر: ليس لدينا أية نية لقطع الاتصالات رفيعة المستوى مع موسكو

الأربعاء، 27 مارس 2024 09:25 ص
وزير خارجية المجر: ليس لدينا أية نية لقطع الاتصالات رفيعة المستوى مع موسكو بيتر زيجارتو
موسكو (أ ش أ)

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أعلن وزير الخارجية المجرى بيتر زيجارتو، أن بودابست ليس لديها أى نية لقطع الاتصالات رفيعة المستوى مع موسكو .. مؤكدا أنه يجب أن تظل جميع وسائل الاتصالات مفتوحة.

وقال وزير الخارجية المجري - في مقابلة مع وكالة أنباء (تاس) الروسية - إنه "من الواضح وغني عن التعريف أننا نبقى على اتصال مع الزعماء الروس، أنا شخصيا على اتصال مع زملائي: وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، ونائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة ألكسندر نوفاك، ونائب رئيس الوزراء للصناعة والتجارة دينيس مانتوروف".

وأضاف: "نعتقد أن قنوات الاتصال يتعين أن تظل مفتوحة لأننا إذا قطعنا قنوات الاتصال، فإننا نقلل من فرصة السلام في المستقبل، لأنه في النهاية سيتعين علينا أن نتحدث مع بعضنا البعض".

وتابع وزير الخارجية المجري: "نحن نؤمن بأن الدبلوماسية تتعلق بالقدرة على التحدث مع بعضنا البعض، حتى لو كانت الظروف معقدة وحتى لو لم تتفق على كل شيء، ليس بالأمر الكبير أن تتحدث مع أولئك الذين تتفق معهم على كل شيء".

وأردف أن "هناك دائما مجالات لا تخضع لنظام العقوبات".. متسائلا: "لماذا لا نحسن تعاوننا مع روسيا في المجالات التي لا تتأثر بالعقوبات؟".







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