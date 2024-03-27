وزير الشباب: مليارات الأشخاص فى العالم يفتقرون الحصول على مياه شرب آمنة

كتبت أسماء نصار

‎قال الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة أن الاحتفال باليوم العالمى للمياه يهدف إلى لفت الانتباه إلى أهمية المياه، وإثارة الوعي حول التحديات التي تواجهها، والتشجيع على اتّخاذ خطوات جادّة للحفاظ عليها ، وذلك لتحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة من خلال اتخاذ المزيد من الإجراءات، حيث يفتقر مليارات الأشخاص في جميع أنحاء العالم إلى إمكانية الحصول على مياه الشرب الآمنة .

‎وأضاف صبحى أن مسؤوليتنا جميعًا، حكومات وأفراد، هي العمل معاً لمواجهة تحديات قطاع المياه من خلال اتّخاذ خطوات جادة للحفاظ على المياه العذبة واستخدامها بشكل مستدام، وإيمانًا منّا بأهمية دور الشباب في هذا المجال، فقد حرصنا على إشراكهم في مختلف الفعاليات التي تُقام بمناسبة هذا اليوم".

‎أضاف صبحي : إن الشباب هم أمل مصر ، وعلينا أن نستثمر فيهم ، ونمنحهم الفرص التي يحتاجونها لتحقيق أهدافهم" ، مشدداً على ضرورة مشاركة الشباب في الحياة السياسية ، فهم أصحاب الحق في تقرير مستقبلهم ، والمشاركة في صنع القرار السياسي، ونحرص علي التواصل المستمر مع الشباب ، وفتح قنوات الحوار معهم ، من أجل الاستماع إلى آرائهم وتطلعاتهم ، ومناقشة القضايا التي تهمهم".