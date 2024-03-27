وزير الاتصالات يعلن تركيب 1000 ماكينة ATM جديدة للبريد بنهاية يونيو

كتبت هبة السيد

أعلن الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تركيب 1000 ماكينة صراف آلي ATM جديدة للهيئة القومية للبريد بنهاية يونية المقبل، وذلك في إطار عمليات التطوير التي تشهدها الهيئة منذ عدة أعوام وكذلك للتيسير على عملاء الهيئة للحصول على خدماتهم بكل سهولة ويسر.

وأضاف الوزير في تصريحات صحفية على هامش حفل سحور الشركة المصرية للاتصالات وي، "إضافة ماكينات الصراف الآلي الجديد يزيد عدد ماكينات ATM للهيئة لتصل إلى 2300 ماكينة على مستوى الجمهورية.

تستكمل الهيئة القومية للبريد، العمل فى تنفيذ الخطة الاستراتيجية لتطوير البريد المصرى والتى تتضمن عدد من المحاور تشمل تطوير مكاتب البريد وزيادة منافذه من خلال إنشاء مكاتب جديدة وأنماط جديدة من المنافذ، بالإضافة إلى التوسع فى الخدمات التى يقدمها، فضلا عن تطوير المكاتب التاريخية مع الحفاظ على الطراز المعمارى لها.

بلغ إجمالى عدد المكاتب المطورة نحو 3840 مكتب بريد، كما تم زيادة عدد منافذ البريد لتصل إلى 4527 مكتب بريد.