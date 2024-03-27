وزير الاتصالات: رقمنة الخدمات الحكومية لتقديمها بشكل ميسر ومحوكم للمواطن

كتبت هبة السيد

قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن استراتيجية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات محورها الأساسي هو المواطن حتى على مستوى المبادرات والمشروعات، معيار أولوية المشروع هو مردوده وأثره على المواطن.

وأوضح وزير الاتصالات في تصريحات صحفية على هامش حفل سحور الشركة المصرية للاتصالات we، أن الهدف من رقمنة الخدمات الحكومية هو تقديم الخدمة للمواطن بشكل سهل ومحوكم وبسيط، لذلك عندما تم البدء بمنصة مصر الرقمية لم يكن فقط الهدف هو ميكنة الخدمات ولكن التأكد من أن كل مواطن يستطيع أن يستفيد من الخدمات المميكنة، سواء كان مواطن قادر على التعاون مع التكنولوجيا بشكل مباشر من خلال المنصة الرقمية أو تطبيق المحمول أو بشكل غير مباشر عبر التوجه إلى مكتب البريد لإتمام الخدمة أو عبر الخط الساخن الكول سنتر 15999.

وفي هذا الإطار، أشار الوزير إلى وصول عدد الخدمات المرقمنة عبر منصة مصر الرقمية إلى 170 خدمة، وجاري العمل على إضافة مجموعة من الخدمات الجديدة خلال الفترة القادمة، موضحاً أن المنصة بمثابة نقلة نوعية بطريقة أداء الحكومة وقدرتها على تقديم خدماتها لمواطنيها بشكل ميسر ومحوكم.

من جهة أخرى أوضح الدكتور عمرو طلعت إن مشروع التأمين الصحي يعد واحداً من أهم المشروعات التي تجري في مصر، يشمل كل مواطن حسب الخطة الزمنية الموضوعة من وزارتي الصحة والمالية، وهو مشروع يعتمد كلياً على تكنولوجيا المعلومات ولا يوجد وحدة من الوحدات الصحية وعددها 400 وحدة في 6 محافظات بدأ بها تطبيق التأمين الصحي كلها مميكنة بالكامل.