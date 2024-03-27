وزير الاتصالات: تدريب 70 ألف شاب وفتاة بمبادرة رواد مصر الرقمية العام الحالى

كتبت هبة السيد

قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن مبادرة رواد مصر الرقمية لا تقتصر على تخصص معين فقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لم يعد مقتصراً على خريج هندسة أو علوم حاسبات فقط مثل الماضى، ولكن الآن أى تخصص لأى شاب من أي خلفية أكاديمية أو عملية يستطيع أن يلتحق بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إذا ما تلقى تدريب مناسب للوظيفة التى يريدها عبر مسار تدريبى متخصص لتأهيله للحصول عليها.

وأضاف الوزير فى تصريحات خاصة لليوم السابع أن الوزارة تعتزم استقبال نحو 70 ألف شاب وشابة في مبادرة رواد مصر الرقمية و20 ألف طالب في مبادرة براعم مصر الرقمية، بالإضافة إلي طلاب مبادرة أشبال مصر الرقمية، تحت مظلة مبادرة أجيال مصر الرقمية والتى يندرج تحتها الأربع مبادرات.

كما أكد الدكتور عمرو طلعت استمرار كل برامج التدريب مع تكنولوجيا المعلومات ITI التابع للوزارة، كذلك المعهد القومى للاتصالات، وكل ما تطلقه هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات من مبادرات، وتحديثها من حيث المواد والتخصصات التى يتيحها أو من حيث طريقة التدريس، واقتران التدريب التقني بالتدريب العملي لتنمية المهارات.

وأكد وزير الاتصالات أن كل مبادرات التدريب مجانية بالكامل والشرط والمعيار الوحيد أن تكون معايير الانتقاء والإختيار لكل مبادرة تنطبق على المتقدمين إليها، فهناك مبادرات تشترط تخصصات معينه أو تشترط تقدير معين مثل مبادرات "بناة مصر الرقمية"، على سبيل المثال لا تستقبل سوى الطلبة المتفوقين الحاصلين على تقدير جيد جداً أو امتياز، عكس مبادرات رواد مصر الرقمية ومهارة تك والتى لا تشترط ذلك.