وزارة الصحة: فحص المقبلين على الزواج يجنب الشريكين الأمراض الوراثية

كتب وليد عبد السلام

قالت وزارة الصحة والسكان إن فحص المقبلين على الزواج يجنب الشريكين انتقال الأمراض الوراثية مثل انيميا البحر المتوسط وفقر الدم المنجلى .

وتابعت وزارة الصحة والسكان : اطمنوا على صحة أجيالكم المستقبلية، وتجنبوا انتقال الأمراض إليهم من خلال عمل فحوصات ما قبل الزواج

وأضافت وزارة الصحة أن نتيجة الفحوصات الطبية سارية لمدة 6 أشهر والفحوصات تتضمن الكشف عن الأمراض الوراثية والمعدية والمزمنة والصحة الإنجابية وقياس عامل RH

واستكملت وزارة الصحة والسكان : يمكن معرفة أقرب وحدة صحية من خلال الاتصال بالخط الساخن 15335