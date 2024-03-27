وزارة الصحة: فحص المقبلين على الزواج يجنب الشريكين الأمراض الوراثية

قالت وزارة الصحة والسكان إن فحص المقبلين على الزواج يجنب الشريكين انتقال الأمراض الوراثية مثل انيميا البحر المتوسط وفقر الدم المنجلى .
وتابعت وزارة الصحة والسكان : اطمنوا على صحة أجيالكم المستقبلية، وتجنبوا انتقال الأمراض إليهم من خلال عمل فحوصات ما قبل الزواج
وأضافت وزارة الصحة أن نتيجة الفحوصات الطبية سارية لمدة 6 أشهر والفحوصات تتضمن الكشف عن الأمراض الوراثية والمعدية والمزمنة والصحة الإنجابية وقياس عامل RH
واستكملت وزارة الصحة والسكان : يمكن معرفة أقرب وحدة صحية من خلال الاتصال بالخط الساخن 15335
فحص طبي للمقبلين على الزواج
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