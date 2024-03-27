وزارة الصحة تكشف تأثيرات المخلفات الطبية الخطرة على الإنسان والبيئة

كتب وليد عبد السلام

كشفت وزارة الصحة والسكان عن التأثيرات السلبية للمخلفات الطبية الخطرة.

وقالت وزارة الصحة، إن المخلفات الطبية الخطرة يكون لها تأثير على المرضى والعاملين وقد يمتد إلى باقى أفراد المجتمع وقد تحتوى المخلفات على ميكروبات معدية بما فى ذلك الميكروبات المقاومة للعقاقير وتؤدى المخلفات إلى انتشار العوامل المسببة للسرطان فى الهواء والمياه الجوفي.

وأضافت وزارة الصحة والسكان، أن المخلفات تؤدى إلى الإصابة بالأمراض المصاحبة للتعرض للمواد المشعة.

وتابعت وزارة الصحة والسكان، أن المخلفات تؤدى إلى التعرض للإصابات (مثل الأدوات الحادة، الانفجارات كما قد تؤدى المخلفات إلى وجود عيوب خلقية أو وفاة الأجنة أو العقم.

وقالت وزارة الصحة والسكان، إن المخلفات الخطرة تمثل جميع المواد الخطرة التى تضر بالإنسان أو تؤثر سلبيا على البيئة.

وحول المعرضون لمخاطر المخلفات المعدية والحادة قالت وزارة الصحة هم المرضى الأطباء وأعضاء طاقم التمريض والفنيين "معامل - أشعة." وعمال النظافة والأطقم المساعدة المساعدين فى قسم الأشعة والصيدلية والمشرحة والمجتمع بصفة عامة.