واردات ماكينات الحلج والنسيج تسجل 290 مليون دولار بنهاية 2023

كتب: مدحت عادل

ارتفعت القيمة الإجمالية لواردات مصر من آلات وماكينات حلج ونسيج بنهاية العام الماضي 2023، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق له 2022، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وقالت بيانات الجهاز، إن واردات آلات وماكينات حلج ونسيج سجلت نحو 290 مليون و29 ألف دولار بنهاية العام الماضى 2023، ارتفاعا من 157 مليون و337 ألف دولار في العام السابق له 2022، بزيادة بلغت قيمتها نحو 132 مليون و692 ألف دولار.

وتتبنى الدولة خطة طموحة تهدف إلى إعادة إحياء صناعة الغزل والنسيج وخاصة في مدينة غزل المحلة، والتي تشهد حاليا إنشاء مصنع 1 بشركة مصر للغزل والنسيج، والمصنف كأكبر مصنع غزل فى العالم، وهو ما يفسر ارتفاع واردات مصر من الماكينات اللازمة لمواكبة التطور اللازم لقطاع الغزل والنسيج.

وحتى الفترة من "يناير-نوفمبر" 2023 سجل إجمالي واردات مصر من آلات الحلج والنسيج نحو 254 مليونا و572 ألف دولار، بينما كانت نحو 140 مليونا و637 ألف دولار خلال نفس الفترة من عام 2022، بزيادة بلغت قيمتها نحو 113 مليونا و935 ألف دولار.