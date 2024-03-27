نقابة المرافق: زيادة إعانة وفاة إصابة العمل لـ 10 آلاف جنيه تُصرف للورثة

كتبت آية دعبس

أعلن هشام فؤاد، رئيس النقابة العامة للعاملين بالمرافق، إقرار الجمعية العمومية للعاملين بالمرافق العامة زيادة بالإعانات الخاصة بالنقابة، حيث تم زيادة إعانة الوفاة الإصابية من النقابة العامة من 5 آلاف جنيه إلى 10 آلاف جنيه، تُصرف للورثة أثر إصابة العمل.

وأوضح فؤاد، أنه تم زيادة إعانة الوفاة "الأب – الأم" من 60 جنيه إلى 150 جنيه، وإعانة بلوغ سن المعاش من 180 جنيه إلى 300 جنيها، وفى حالة وفاة العضوة تم زيادة إعانتها من 200 جنيه إلى 400 جنيه، وإعانة الزواج "عضو أو عضوة" من 100 جنيه إلى 150 جنيه، وفى حالة وفاة "الزوج أو الزوجة" من 80 إلى 150 جنيها، أما إعانة وفاة أحد الأبناء تم زيادتها من 80 إلى 150 جنيها، وأخيرا إعانة زيارة المستشفى من 40 إلى 80 جنيها.

وكان قد وافق مجلس النقابة العامة للعاملين بالمرافق، على زيادة قيمة الاشتراك الشهري من 3 جنيهات ليصبح 6 جنيهات شهريا حيث يتم خصم نسبة 60 % من قيمة الاشتراك لصالح اللجنة النقابية و 30% لصالح النقابة العامة و 10% الصالح الاتحاد العام لنقابات عمال مصر وفقا لمواد قانون المنظمات النقابية واللوائح الاسترشادية وسيتم زيادة الاعانات من اجل تدعيم وتحسين الخدمات النقابية المقدمة للعاملين.