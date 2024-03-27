اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 27 مارس 2024 12:24 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

نظارات طبية ضمن القافلة الطبية للتحالف الوطني للعمل الأهلى بأسيوط ..فيديو وصور

الأربعاء، 27 مارس 2024 11:56 ص
نظارات طبية ضمن القافلة الطبية للتحالف الوطني للعمل الأهلى بأسيوط ..فيديو وصور النظارات الطبية
أسيوط -هيثم البدرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ضمت القافلة الطبية التي تنظمها  مؤسسة راعي مصر إحدى مؤسسات  التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي، عظدة تخصصات من بينها قسم الرمد، مشيرا إلى توفير نظارات طبية حال الاحتياج وبعد اختيار نوع النظارة يقوم بتسليم تقرير الكشف الطبي مصحوبا بالنظارة والمقاسات المطلوبة .

يذكر أن القافلة الطبية  تستهدف عدة مناطق بمدينة  القوصية بمحافظة أسيوط بأحد المستوصفات الطبية بمدينة القوصية لتقديم الخدمات الصحية للمواطنين، وبالتنسيق مع مديرية الصحة بأسيوط.

وتضم القافلة الطبية عدد كبير من التخصصات الطبية، من بينها باطنة ، وأطفال وعظام وجلدية ورمد، حيث يأتي ذلك في إطار توجيهات الدولة بوصول الخدمات الصحية والطبية لكافة المواطنين.

نظارات طبية للأطفال والكبار ضمن القافلة الطبية للتحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي (1)
نظارات طبية للأطفال والكبار ضمن القافلة الطبية للتحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي (1)

 

نظارات طبية للأطفال والكبار ضمن القافلة الطبية للتحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي (2)
نظارات طبية للأطفال والكبار ضمن القافلة الطبية للتحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي (2)

 

نظارات طبية للأطفال والكبار ضمن القافلة الطبية للتحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي (3)
نظارات طبية للأطفال والكبار ضمن القافلة الطبية للتحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي (3)

 

نظارات طبية للأطفال والكبار ضمن القافلة الطبية للتحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي بأسيوط (1)
نظارات طبية للأطفال والكبار ضمن القافلة الطبية للتحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي بأسيوط (1)

 

نظارات طبية للأطفال والكبار ضمن القافلة الطبية للتحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي بأسيوط (2)
نظارات طبية للأطفال والكبار ضمن القافلة الطبية للتحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي بأسيوط (2)

 

نظارات طبية للأطفال والكبار ضمن القافلة الطبية للتحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي بأسيوط (3)
نظارات طبية للأطفال والكبار ضمن القافلة الطبية للتحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي بأسيوط (3)

 

نظارات طبية للأطفال والكبار ضمن القافلة الطبية للتحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي بمركز القوصية بأسيوط (1)
نظارات طبية للأطفال والكبار ضمن القافلة الطبية للتحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي بمركز القوصية بأسيوط (1)

 

نظارات طبية للأطفال والكبار ضمن القافلة الطبية للتحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي بمركز القوصية بأسيوط (2)
نظارات طبية للأطفال والكبار ضمن القافلة الطبية للتحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي بمركز القوصية بأسيوط (2)

 

نظارات طبية للأطفال والكبار ضمن القافلة الطبية للتحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي بمركز القوصية بأسيوط (3)
نظارات طبية للأطفال والكبار ضمن القافلة الطبية للتحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي بمركز القوصية بأسيوط (3)

 







اسيوط

اخبار مصر

التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي

مركز القوصية

القوافل الطبية




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة