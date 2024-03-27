نظارات طبية ضمن القافلة الطبية للتحالف الوطني للعمل الأهلى بأسيوط ..فيديو وصور

أسيوط -هيثم البدرى

ضمت القافلة الطبية التي تنظمها مؤسسة راعي مصر إحدى مؤسسات التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي، عظدة تخصصات من بينها قسم الرمد، مشيرا إلى توفير نظارات طبية حال الاحتياج وبعد اختيار نوع النظارة يقوم بتسليم تقرير الكشف الطبي مصحوبا بالنظارة والمقاسات المطلوبة .

يذكر أن القافلة الطبية تستهدف عدة مناطق بمدينة القوصية بمحافظة أسيوط بأحد المستوصفات الطبية بمدينة القوصية لتقديم الخدمات الصحية للمواطنين، وبالتنسيق مع مديرية الصحة بأسيوط.

وتضم القافلة الطبية عدد كبير من التخصصات الطبية، من بينها باطنة ، وأطفال وعظام وجلدية ورمد، حيث يأتي ذلك في إطار توجيهات الدولة بوصول الخدمات الصحية والطبية لكافة المواطنين.



نظارات طبية للأطفال والكبار ضمن القافلة الطبية للتحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي (1)



نظارات طبية للأطفال والكبار ضمن القافلة الطبية للتحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي (2)



نظارات طبية للأطفال والكبار ضمن القافلة الطبية للتحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي (3)



نظارات طبية للأطفال والكبار ضمن القافلة الطبية للتحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي بأسيوط (1)



نظارات طبية للأطفال والكبار ضمن القافلة الطبية للتحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي بأسيوط (2)



نظارات طبية للأطفال والكبار ضمن القافلة الطبية للتحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي بأسيوط (3)



نظارات طبية للأطفال والكبار ضمن القافلة الطبية للتحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي بمركز القوصية بأسيوط (1)



نظارات طبية للأطفال والكبار ضمن القافلة الطبية للتحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي بمركز القوصية بأسيوط (2)