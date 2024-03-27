نصائح للتغلب على فقدان الشهية لمرضى الكلى

كتبت فاطمة ياسر

فقدان الشهية هو من الأعراض الشائعة لأمراض الكلى والذي يمكن أن يؤدي إلى سوء التغذية والضعف ومشاكل صحية خطيرة، وفقا لموقع hindustantimes

يصعب اكتشاف مشاكل الكلى في المراحل المبكرة لأنها لا تؤدي إلى أي علامات وأعراض ملحوظة، وفي بعض الأشخاص الذين يعانون من الأعراض، يمكن أن تكون نفس أعراض العديد من الأمراض الأخرى. وهذا هو السبب في أن الفشل الكلوي يأتي بمثابة صدمة قاسية للكثيرين.

فقدان الشهية هو من الأعراض الشائعة لأمراض الكلى والذي يمكن أن يؤدي إلى سوء التغذية والضعف ومشاكل صحية خطيرة.



وبعض الأعراض التي قد تلاحظها مع مرض الكلى يمكن أن تكون تورم في الساقين، وضغط الدم غير المنضبط، والحكة، والغثيان، ومشاكل النوم، وقلة التبول، والارتباك، والتعب، وكلها يمكن الخلط بينها وبين أمراض أخرى. قد تظهر الأعراض بسبب تراكم الفضلات في الدم، والآثار الجانبية للأدوية، والتغيرات في الطعم والرائحة.



فالكلى هي عضو مهم في الجسم الذي يشارك في الحفاظ على توازن السوائل وتصفية السموم كما أنها تنتج الهرمونات التي تحافظ على صحة العظام وتحافظ على عدد كاف من خلايا الدم الحمراء في دمنا، وعلى الرغم من أن الكلى أداء الوظائف الحيوية، لا تظهر الأعراض في أجسامنا إلا بعد فقدان وظيفة مهمة في الكلى.



ويعد فقدان الشهية أحد الأعراض الشائعة للفشل الكلوي، وغالبًا ما يُعزى إلى تراكم السموم في الدم، والآثار الجانبية للأدوية والقيود الغذائية. وتشير بداية هذا العرض إلى وجود عبء مرضي كبير في الفشل الكلوي. في المراحل الأولى من الفشل الكلوي.



فالفشل، تتم إدارته باستخدام الأدوية لتحسين الشهية ولكن في المراحل اللاحقة يكون هناك ما يبرر غسيل الكلى لإدارة أعراض الفشل الكلوي.



ومن أعراض الفشل الكلوي هي فقدان الشهية والغثيان والقيء وزيادة تورم الجسم وضيق التنفس والنوبات، ولا يوجد تسلسل زمني محدد لبداية هذه الأعراض في الفشل الكلوي، ولكن يتم ملاحظة التبول أثناء الليل في المراحل المبكرة من مرض الكلى المزمن، ويتم تعريف التبول أثناء الليل على أنه زيادة تكرار التبول أثناء الليل، كما يظهر الفشل الكلوي الحاد مع أعراض مشابهة غير محددة كما أن الأعراض ولكن التبول أثناء الليل عادة لا يتم رؤيته.

وقدم التقرير بعض النصائح للتعامل مع فقدان الشهية في أمراض الكلى، ومنها:

-تناول وجبات صغيرة ومتكررة: لمنع الشعور بالانتفاخ والامتلاء، ينصح بتقسيم وجباتك إلى عدة وجبات صغيرة حتى تفتح الشهية.



- تناول الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية: لضمان حصولك على جميع العناصر الغذائية الأساسية، قم بموازنة وجبتك مع الأطعمة الغنية بالبروتين مثل اللحوم الخالية من الدهون والأسماك والبيض والبقوليات. هذه الأطعمة يمكن أن تساعد في الحفاظ على كتلة العضلات.



- اجعل طعامك أكثر إثارة للاهتمام: مع مرض الكلى، يمكن أن يعاني الشخص من فقدان حاسة التذوق والشم مما قد يؤثر على الشهية. لحل هذه المشكلة، جرب تقنيات ونكهات طهي مختلفة لجعل وجباتك أكثر جاذبية. جرب التوابل والمكونات المختلفة التي تعزز المذاق وتجعل تناول الطعام أكثر متعة.



- حافظ على رطوبة جسمك: كما ينصحك طبيبك، حافظ على رطوبة جسمك لأن الجفاف يمكن أن يقلل الشهية بشكل أكبر. شاي الأعشاب وعصير الفاكهة منخفض السكر هي بعض الخيارات.



- حافظ على نشاطك البدني: لا تساعد التمارين المنتظمة على تحسين شهيتك فحسب، بل تساعد أيضًا في التخلص من التوتر والقلق.



