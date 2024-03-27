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نصائح لتجاوز الأزمة النفسية.. بعد هاشتاج "حنان مظلومة" فى مسلسل حق عرب

الأربعاء، 27 مارس 2024 11:00 ص
نصائح لتجاوز الأزمة النفسية.. بعد هاشتاج "حنان مظلومة" فى مسلسل حق عرب مسلسل حق عرب
كتبت فاطمة ياسر

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تصدرت النجمة دينا فؤاد، تريند موقع "إكس"، "تويتر" سابقا، عبر هاشتاج #حنان_مظلومه_حق عرب، وذلك بعد تألقها فى الحلقة الـ 15 من مسلسل "حق عرب"، حيث داهمت الشرطة للشقة التي ذهبت إليها حنان، وتجسدها دينا فؤاد، بتهمة الآداب العامة، إذ جرى ضبطها على الفراش مع شخص لا تعلمه وظلت تصرخ بأنها لا تعلم كيف جرى استدراجها، لكن دون جدوي، وهذا بعد الخديعة التي تعرضت لها، بهدف إبعادها عن حبيبها عرب السويركي، الذي يلعب دوره أحمد العوضي، والمؤامرة التي دبرها "رباح" الذي يلعب دوره وليد فواز عن طريق صديقتها "منى"، التي تلعب دورها يمنى طولان.

وحول ذلك تحدث اليوم السابع مع الدكتور إبراهيم سليمان استشاري الطب النفسي في كلية طب أسيوط حول نصائح لتجاوز الأزمات النفسية، ومن النصائح التي قدمها التالي:


-الدعم النفسي من قبل المحاطين بك يعد من أهم النصائح التي يقدمها أهل وأسرة الشخص الذي يعاني من أزمة نفسية، فهذا الدعم يساعده في تجاوز الأزمة النفسية.

-لا تعزل نفسك لأن التواصل مع الآخرين يعد من أهم النصائح التي تساهم بشكل كبير في تجاوز الأزمة النفسية التي يعاني منها الشخص، فعزل نفسك يمكن أن يؤدي إلى إصابتك بالاكتئاب.

-ممارسة التمارين الرياضية تعد من أهم النصائح لتحسن أعراض اضطراب ما بعد الصدمة، وأيضا يجعلك تتجاوز الأزمة النفسية التي تعاني منها، لأنها تساعد علي إفراز هرمونات تزيد من شعورك بالراحة  مثل الإندورفين.







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