اليوم السابع
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نسمات رمضان فى صلاة الفجر من مسجد نادى القنطرة بكفر الشيخ.. فيديو

الأربعاء، 27 مارس 2024 06:07 ص
نسمات رمضان فى صلاة الفجر من مسجد نادى القنطرة بكفر الشيخ.. فيديو صلاة الفجر
كفر الشيخ محمد سليمان

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رصدت عدسة اليوم السابع، اليوم الاىبعاؤ، أداء المصلين لصلاة فجر اليوم 17من أيام شهر رمضان المبارك، من مسجد النادي بمدينة كفر الشيخ، وتوافد المصلين لأداء صلاة فجر اليوم الـ17وسط حالة من الخشوع من كافة الأعمار.

وأكد الشيخ عطا بسيونى، وكيل الوزارة، أنه وجه جميع مفتشي الإدارات بضرورة متابعة كافة الأنشطة المقامة بالمساجد خلال شهر رمضان المبارك من أمسيات دينية، أو لقاءات فكرية، أو مقارئ نموذجية ومقارىء الجمهور ومقارىء الأئمة، وكذلك الأسابيع الثقافية بجميع مساجد الجوده، وصلاة القيام، وخاطرة التراويح، وبرنامج تصحيح التلاوة، والملتقى الفكري في شهر رمضان المبارك، وأنشطة الواعظات، بالإضافة إلى متابعة مجالس الإقراء والإفتاء والدروس المنهجية في المساجد، وإعداد تقرير مفصل نهاية كل شهر، وضرورة تحمل المسؤلية، والحفاظ على بيوت الله مبنى ومعنى، سائلاً الله تعالى أن يبلغنا رمضان وأن يبارك لنا فيه، وأن يحفظ مصر وأهلها وأن يجعلها في أمانه وضمانه واحة للأمن والأمان والاستقرار.


 







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