ندوة بجامعة كفر الشيخ عن فضل الدفاع عن الوطن ومقدراته والانتماء وتعزيز الهوية

كفر الشيخ- محمد سليمان

نظمت إدارة النشاط الاجتماعي بالإدارة العامة لرعاية الطلاب بجامعة كفر الشيخ ندوة بعنوان (فضل الدفاع عن الوطن ومقدراته- الانتماء وتعزيز الهوية) بكلية التمريض بالجامعة، ضمن برنامج التوعية الأسرية والمجتمعية بالتعاون مع مشيخة الأزهرالشريف تحت شعار «أسرة مستقرة = مجتمع آمن»، برعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتور محمد عبدالعال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور رشدي العدوي، منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، وبحضور الدكتور صباح أبوالفتوح، عميد كلية التمريض، ومتابعة وتنظيم إدارة النشاط الاجتماعي بالإدارة العامة لرعاية الطلاب بالجامعة.

يأتي ذلك في إطار التعاون بين جامعة كفر الشيخ ومشيخة الازهر الشريف، ومن منطلق الدور الرائد لتنوير طلبة الجامعة من خلال عقد العديد من اللقاءات والندوات الفكرية والحوارات الجادة معهم بهدف رفع مستوى الوعي الوطني والثقافي لديهم، وتحصينهم من الفكر المتشدد والمتطرف، إلى جانب رفع قدرتهم على الحوار الموضوعي.

أكد الدكتور عبدالرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، أن الهدف من تلك الندوات هو توضيح مدى التحديات التي تواجهها الدولة المصرية، وضرورة ترسيخ مفهوم المواطنة التي يقوم على أساسها كل فرد بواجبه تجاه نفسه وأهله ومجتمعه ووطنه، ونشر الخطاب الديني المعتدل، وبناء العلاقات الإنسانية الإيجابية، وتشكيل الوعي الوطني الصحيح لدى الشباب وإرشادهم إلى الطرق الصحيحة في التعبير عن حبهم لوطنهم وأن يضعوا مصلحة وطنهم فوق أي اعتبار، وتقديم الرؤى المختلفة للتغلب على التحديات التي تواجه خطط التنمية المستدامة وبناء الجمهورية الجديدة.

ومن جانبه أشار الدكتور محمد عبدالعال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إلى أن هذه الندوات تهدف إلى إعداد وتدريب الطلبة الجامعيين للارتقاء بالوطن والتأكيد على مكانته الكبيرة في نفوس المواطنين، ورفع مستوى الوعي لدى الطلاب لدفعهم نحو المساهمة الفعالة في خطط التنمية المستدامة.

وحاضر الندوة أعضاء المركز العالمي للفتوى الالكترونية بمشيخة الأزهر الشريف الدكتور محمد صلاح محمود، والدكتور إبراهيم جاد الكريم ودارت الندوة حول فضل مصر وحب الوطن والانتماء إليه، وأن الانتماء للوطن يكون من خلال اتقان العمل والتفاني فيه وطلب العلم والنبوغ والتفوق وخير مثال الجيش والشرطة وجنودنا البواسل الذين يموتون كل يوم دفاعا عن أرض الوطن ومقدراته، موضحين معنى الوطنية والأخوة الصادقة في الوطن ومعاملة المصريين بعضهم البعض بغض النظر عن دينهم وأن الكل له دور في نهوض ورفعة الوطن، وأنه يجب الحفاظ على مقدرات وممتلكات ومقدسات الوطن والعمل على رفعته ونبذ التعصب والتطرف.