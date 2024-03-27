موسكو تدرس طلبا للتحقيق فى تمويل وتنفيذ أمريكا أعمالا إرهابية ضد روسيا

كتب محمد عبد المجيد

أعلنت لجنة التحقيق الفيدرالية الروسية، قبل قليل، عن أنها تدرس طلبا من برلمانيين للتحقيق فى تمويل وتنفيذ الولايات المتحدة الأمريكية ودول غربية أعمالا إرهابية ضد روسيا، جاء ذلك وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية من خبر عاجل.