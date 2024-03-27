اليوم السابع
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الأربعاء، 27 مارس 2024 12:50 م
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موسكو تدرس طلبا للتحقيق فى تمويل وتنفيذ أمريكا أعمالا إرهابية ضد روسيا

الأربعاء، 27 مارس 2024 12:26 م
موسكو تدرس طلبا للتحقيق فى تمويل وتنفيذ أمريكا أعمالا إرهابية ضد روسيا العاصمة الروسية موسكو
كتب محمد عبد المجيد

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أعلنت لجنة التحقيق الفيدرالية الروسية، قبل قليل، عن أنها تدرس طلبا من برلمانيين للتحقيق فى تمويل وتنفيذ الولايات المتحدة  الأمريكية ودول غربية أعمالا إرهابية ضد روسيا، جاء ذلك وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية من خبر عاجل.

 







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