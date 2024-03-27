اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 27 مارس 2024 11:17 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

معهد التغذية يضع 5 نصائح مهمة تساعد على عدم زيادة الوزن في رمضان

الأربعاء، 27 مارس 2024 11:04 ص
معهد التغذية يضع 5 نصائح مهمة تساعد على عدم زيادة الوزن في رمضان نصائح غذائية لعدم زيادة وزنك في شهر رمضان
كتب وليد عبد السلام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشف المعهد القومى للتغذية ، عن مجموعة من النصائح الغذائية تساعد على عدم زيادة الوزن فى شهر رمضان.

- الحرص على تناول وجبة السحور ووجبة الإفطار والبدء بطبق صغير من الشوربة الدافئة، ثم طبق السلطة الخضراء ثم تناول باقي وجبتك وأجعل الكربوهيدرات في نهاية الوجبة.

- احرص علي تناول طعامك ببطء لتسمح لإشارات الشبع كي تعمل وتقلل من كمية الطعام المتناول.

- قلل من استهلاك السكر الأبيض في المشروبات سواء كانت مشروبات ساخنة أو عصائر أو مياه غازية و كذلك في اعداد الحلويات المنزلية، وابدأ بذلك تدريجياً.

- قلل من استهلاك الزيوت والدهون في إعداد الأطعمة و أستبدل ذلك بالشوي أو استخدام الفرن أحرص علي إعداد الأطعمة والمخبوزات في المنزل لتجنب الدهون المتحولة مثل السمن الصناعي و الزبدة الصناعي.

- قلل من استهلاكك للملح إلى أقل من 5 جرام باليوم ) بما يعادل ملعقة شاي صغيرة ) واستبدله بالتوابل والليمون والخل والفلفل لتعزيز نكهه الطعام بالإضافة الي الإقلال من تناول المخللات.

نصائح غذائية
نصائح غذائية لعدم زيادة وزنك في شهر رمضان

 







الصحة

معهد التغذية

السحور

الفطار



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة