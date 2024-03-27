معهد التغذية يضع 5 نصائح مهمة تساعد على عدم زيادة الوزن في رمضان

كتب وليد عبد السلام

كشف المعهد القومى للتغذية ، عن مجموعة من النصائح الغذائية تساعد على عدم زيادة الوزن فى شهر رمضان.

- الحرص على تناول وجبة السحور ووجبة الإفطار والبدء بطبق صغير من الشوربة الدافئة، ثم طبق السلطة الخضراء ثم تناول باقي وجبتك وأجعل الكربوهيدرات في نهاية الوجبة.

- احرص علي تناول طعامك ببطء لتسمح لإشارات الشبع كي تعمل وتقلل من كمية الطعام المتناول.

- قلل من استهلاك السكر الأبيض في المشروبات سواء كانت مشروبات ساخنة أو عصائر أو مياه غازية و كذلك في اعداد الحلويات المنزلية، وابدأ بذلك تدريجياً.

- قلل من استهلاك الزيوت والدهون في إعداد الأطعمة و أستبدل ذلك بالشوي أو استخدام الفرن أحرص علي إعداد الأطعمة والمخبوزات في المنزل لتجنب الدهون المتحولة مثل السمن الصناعي و الزبدة الصناعي.

- قلل من استهلاكك للملح إلى أقل من 5 جرام باليوم ) بما يعادل ملعقة شاي صغيرة ) واستبدله بالتوابل والليمون والخل والفلفل لتعزيز نكهه الطعام بالإضافة الي الإقلال من تناول المخللات.