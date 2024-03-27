مصرع مسن على يد جاره بالدقهلية تعدى عليه بحجر بسبب خلافات الجيرة

الدقهلية - شريف الديب

لقى مسن مصرعه ولفظ أنفاسه الأخيرة، متأثرًا بإصابته عقب تعدى جاره عليه بالضرب بحجر على رأسه، خلال مشاجرة نشبت بينهما، بسبب خلافات الجيرة، بعزبة السبعة التابعة لمركز بلقاس، فى محافظة الدقهلية، وجرى نقله لمشرحة مستشفى المنصورة الدولى، تحت تصرف النيابة العامة، وتم انتداب الطبيب الشرعي لتشريحه وبيان سبب الوفاة.

وكان مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة بلقاس، بمصرع شخص بعد تعدي جاره عليه بالضرب بحجر على رأسه.



وعلى الفور انتقل ضباط وحدة مباحث المركز، إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين مصرع شخص يدعى محمد عبد البادي عبد القادر عمر، ويبلغ من العمر 68 عامًا، مقيم بعزبة السبع التابعة لمركز بلقاس.

وكشفت التحريات أن مشاجرة نشبت بين المجني عليه وجاره ويدعى علي إ.إ. 40 عامًا، بسبب خلافات الجيرة نتيجة ترك الأول كمية من الأتربة والرمال أمام المنزل، وتعدى عليه المتهم بالضرب بحجر على رأسه، ما تسبب فى حدوث إصابته التي أودت بحياته.

وجرى نقل الجثمان لمشرحة مستشفى المنصورة الدولى، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، والعرض على جهات التحقيق لمباشرة أعمالها.