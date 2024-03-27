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مسلسل مليحة فى صدارة الإعلام العربى.. العين الإخبارية تسلط الضوء

الأربعاء، 27 مارس 2024 01:12 م
مسلسل مليحة فى صدارة الإعلام العربى.. العين الإخبارية تسلط الضوء مسلسل مليحة
كتبت جينا وليم

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سلط موقع العين الإماراتية الضوء على الحلقة الأولى من مسلسل مليحة ، الذي يتناول الصراع العربي - الإسرائيلى، واحتلال الأراضى الفلسطينية.

وبدأت الحلقة الأولى من مسلسل مليحة بسرد الممثل سامي مغاوري لقصة بداية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

ويشرح مغاوري علاقة هرتزل بفكرة الاحتلال، بعد أن كانت فلسطين تنعم بالسلام والأمان، ويرد مغاوري على سؤال طفل عن سبب الاحتلال، ليروي له بداية القصة.

ويسلط المسلسل الضوء على معاناة أسرة فلسطينية لفتاة تدعى مليحة، هاجرت مع أسرتها إلى ليبيا بعد انتفاضة 2000، وبعدها تم تهجير الأسرة قسريا بعد أن دمرت منازلهم.

وبعد سنوات، تتمنى مليحة أن تعود مع جدتها إلى منزلهم من جديد، وتقول: ستي إحنا أمتى بدنا نروح من هون.. خلاص بيكفي علينا هون صارت نوش بكل محل وبطلت أمان.

ومسلسل مليحة بطولة دياب، ميرفت أمين، أشرف زكي، سيرين خاس، سامي مغاوري وآخرون، وهو تأليف رشا الجزار، وإخراج عمرو عرفة.

 







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