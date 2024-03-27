مسابقة تفاعلية بجوائز لطلاب الوادى الجديد على منصة تعلم معنا حتى نهاية رمضان

الوادي الجديد- ماهر البهنساوى

أعلن سيد عبد العزيز وكيل التعليم بالوادى الجديد بإطلاق أقوى مسابقة تعليمية تفاعلية لطلاب الشهادات العامة (الإعدادية والثانوية) وذلك بدءا حتى نهاية الشهر الكريم. وفق توجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى بتقديم كافة سبل الدعم لطلاب المحافظة لتحفيزهم على النجاح التفوق.

وأوضح مدير التعليم بالمحافظة، أنه فى إطار الحرص على مصلحة ابنائنا الطلاب جرى توفير منصة تعليمية أمام طلاب المحافظة لشرح المناهج الدراسية فى جميع المواد المقررة وتقديم المراجعات النهائية للطلاب والإجابة على كافة الاستفسارات والأسئلة.

وأكد مدير التعليم بالمحافظة، أنه بصفة يومية خلال المحاضرات عبر المنصة سيتم اختيار فائز واحد من كل مرحلة ومنحه جائزة مالية فورية وفق الشروط الٱتية

◾الدخول إلى المنصة التعليمية بالطريقة الصحيحة من خلال الإيميل الموحد للطالب.

◾المواظبة على حضور جميع المحاضرات وفق الجداول المعلنةعبر صفحة العلاقات العامة لقطاع تعليم المحافظة.

◾ التفاعل الإيجابى مع المحاضر وطرح ومناقشة المحتوى التعليمى.

◾سيتم طرح سؤال يوميا من محتوى المحاضرة وسيتم تلقى الاجابات وتقييم المشاركين لاختيار أفضل من تنطبق عليه الشروط ومنحه جائزة مالية قيمة.