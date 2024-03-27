اليوم السابع
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مد أجل الحكم على عامل قتل شاب من ذوى الهمم بالحوامدية لجلسة 28 أبريل

الأربعاء، 27 مارس 2024 03:47 م
مد أجل الحكم على عامل قتل شاب من ذوى الهمم بالحوامدية لجلسة 28 أبريل سجن - أرشيفية
كتب سليم على

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قضت محكمة جنايات الحوامدية بمد أجل الحكم على عامل في مصنع، متهم بقتل المجنى عليه "زين . ع . م" ، 18 سنة، عمد مع سبق الإصرار بان بيت النيه وعقد العزم على ارتكاب جريمته – مستغلا كونه من ذوى الاحتياجات الخاصة – بأن اعتدى عليه من خلال استخدام "كمبروسر هواء" في نفخه والتي أودت بحياته في الحال لجلسة 28 أبريل.

صدر الحكم برئاسة المستشار صفاء الدين أباظة، وعضوية المستشارين خالد أحمد زكى، وأحمد مختار محمد، وأمانة سر شنوده فوزي.

كانت نيابة جنوب الجيزة، باشرت التحقيقات في واقعة مقتل طفل معاق ذهنيا على يد عامل بمنطقة الحوامدية.

وأمرت النيابة بتشريح الجثة، وإعداد تقرير واف عن أسباب الوفاة، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة للوقوف على ظروف وملابسات الحادث.

وتلقت مديرية أمن الجيزة، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة باستقبال أحد المستشفيات جثة صبي يعاني إعاقة ذهنية ووجود شبهة جنائية في الوفاة، وكشفت التحريات الأجهزة الأمنية بالحوامدية، أن عاملا بمصنع اعتدى على الضحية ونفخه بواسطة كمبروسر هواء ليفارق الحياة نتيجة إصابته بنزيف، وبتقنين الإجراءات تمكنت مأمورية من ضبط المتهم وأقر بجريمته.







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