اليوم السابع
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الأربعاء، 27 مارس 2024 05:24 م
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متى يكون نزيف أنف الطفل مؤشرا خطيرا؟ من وحى مسلسل بدون سابق إنذار

الأربعاء، 27 مارس 2024 05:00 م
متى يكون نزيف أنف الطفل مؤشرا خطيرا؟ من وحى مسلسل بدون سابق إنذار مسلسل بدون سابق إنذار
كتبت إيناس البنا

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تناول مسلسل بدون سابق انذار بطولة النجم آسر ياسين ضمن أعمال المتحدة في رمضان 2024، أحد القضايا الصحية التي تتعلق بالأطفال تحديداً وهو سرطان الدم أو اللوكيميا، والأعراض التي يجب أن تلاحظها الأم على الطفل وتستدعى الكشف الفوري.


كشف الدكتور حاتم بدران استاذ الأنف والأذن والحنجرة قصر العينى جامعة القاهرة ، أن النزيف المتكرر من الأنف أو ما يعرف بـ (رعاف) ، له أسباب موضعية في الأنف وأسباب عامة في الجسم مثل السيولة أوضغط الدم، وإذا واجه الطفل نزيف الأنف يتطلب الأمر الكشف والخضوع للأشعة وعمل صورة دم كاملة لتحديد السبب، ولكن في الغالب يكون النزيف في الأطفال بدون سبب ويتحسن من تلقاء نفسه مع نمو الطفل.


وأشار أستاذ الأنف والأذن في تصريحات لليوم السابع، أن خيارات العلاج تشمل علاج السبب أولا إن وُجد، مع وصف أدوية لتقوية جدار الأوعية الدموية والحل الأخير يكون من خلال الكى.

 

وعن طرق الوقاية أشار إلى ضرورة اتباع النصائح التالية

- البعد عن الخبطات الخارجية أو اللعب في الأنف من الداخل
- البعد عن الجو الحار أو الشمس المباشرة
- ترطيب الأنف بشكل مستمر
في حالة حدوث نزيف من الأنف أوضح الطبيب أنه يجب التعامل مع المريض في وضع الجلوس (مش الوقوف ولا الاستلقاء) مع إمالة الرأس قليلاً إلى الأمام وممنوع إرجاع الرأس للخلف لأن ذلك لا يقلل النزيف، وفي نفس الوقت المريض يبتلع الدم الذى كم الممكن أن يضره ود يتسبب في حدوث قيء والطبيب وقتها لا يستطيع تحديد كمية النزيف
مع إمساك الأنف من الجزء الأسفل الطري (وليس العظمي) من الناحيتين، مع تجنب الضغط على جانب واحد فقط حتى لو كان النزيف على جانب واحد فقط، مع الضغط على الأنف لمدة من ٣ إلى ٥ دقائق على الأقل ، وخلال هذه الفترة يمكن وضع كمادات باردة أو كيس ثلج على الأنف حيث يساعد في انقباض الأوعية الدموية.


وأشار إلى أنه يطلب استشارة الطبيب في حالة عدم توقف النزيف مع استمرار الضغط، وأيضا في حالة تكرار النزيف أو وجود مشكلة في الجسم كارتفاع ضغط الدم أو وجود سيولة في الدم .

 







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