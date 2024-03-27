مترو الأنفاق نافيا حدوث انفجار بمحطة المرج الجديدة: تعمل بشكل طبيعى

كتب سيد الخلفاوى

نفى أحمد عبدالهادى بكير المتحدث الرسمي للشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو ما تردد بشأن حدوث انفجار داخل محطة المرج الجديدة بالخط الأول، حيث أكد أن هذا الخبر عار تماما من الصحة، وأن ما حدث هو إنفجار داخل محطات الصرف الصحي التابعة لشركة القاهرة للصرف الصحى و المحطات الفرعية المتواجدة بجوار محطة مترو المرج الجديدة بالخط الأول والتى تبعد عن المحطة حوالى 750 متر دون التأثير على المحطة أو حركة القطارات .

وأهابت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو تحري الدقة عند نشر اي أخبار تتعلق بهذا المرفق الحيوي الهام الذي يخدم ملايين الركاب يوميا.

وناشد " متحدث المترو" جمهور الركاب الرجوع إلى المركز الإعلامي للشركة بالتواصل معنا عبر خدمة الخط الساخن 16048 وأيضاً عبر الرقم المخصص لخدمة الواتس أب 01221116048 وعبر الصفحة الرسمية لمترو القاهرة على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك وأيضاً عبر الموقع الرسمي للشركة cairometro.gov.eg وذلك لتلقى كافة الشكاوى والإقتراحات والأستفسارات الخاصة بمترو الأنفاق مع تواجد مكاتب للشكاوى بعدد من محطات المترو و التابعة لمنظومة الشكاوي الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء وذلك لتلقى كافة شكاوى المواطنين المتعلقة بكافة الجهات وليس مترو الأنفاق فقط.