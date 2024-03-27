مباحثات فى جنيف بين الإيسيسكو وأذربيجان لتعزيز الشراكة بينهما

أ ش أ

عقد الدكتور سالم بن محمد المالك، المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، اجتماعا مع صاحبة غفاروفا، رئيسة المجلس الوطني لأذربيجان رئيسة الشبكة البرلمانية لحركة عدم الانحياز، اجتماعا في مدينة جنيف السويسرية، بالتزامن مع مشاركتهما في أعمال المؤتمر الثالث للشبكة البرلمانية لحركة عدم الانحياز، وتعقده الشبكة تحت شعار: "تعزيز العمل البرلماني في مكافحة تغير المناخ".



وأفاد بيان للإيسيسكو بأن "المالك" أكد حرص المنظمة على تعزيز التعاون وبناء شراكة مثمرة مع الشبكة البرلمانية لحركة عدم الانحياز، مبرزا تقاطع الأهداف في النهوض بالتعليم والعلوم والتبادل الثقافي، وبناء قدرات الشباب، وتوفير أسس متينة لإطلاق مبادرات مشتركة تؤثر إيجابا على حياة الأفراد في جميع الدول الأعضاء بالإيسيسكو وحركة عدم الانحياز.



وأشار مدير الإيسيسكو إلى أن الشراكة بين المنظمة وأذربيجان تشهد تطورا كبيرا، في إطار خطة عمل التعاون الموقعة بين الجانبين عام 2022، موضحا أن العام الجاري سيشهد تنفيذ العديد من البرامج والمشاريع والأنشطة المشتركة، وفي مقدمتها احتفالية شوشا عاصمة الثقافة في العالم الإسلامي 2024، في إطار برنامج الإيسيسكو لعواصم الثقافة في العالم الإسلامي، وكذلك الشراكة في تنظيم المنتدى العالمي للحوار بين الثقافات، الذي ينعقد كل سنتين في العاصمة باكو، والمشاركة في مؤتمر اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن المناخ (كوب 29).



من جانبها، نوهت صاحبة غفاروفا بمجهودات الإيسيسكو في مجالات التربية والعلوم والثقافة، مؤكدة اهمية انضمام المنظمة إلى الشبكة البرلمانية لحركة عدم الانحياز بصفة مراقب.



وأوضحت أن بلادها حريصة على تعزيز الشراكة المتميزة بين الجانبين.