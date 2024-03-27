اليوم السابع
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الأربعاء، 27 مارس 2024 07:58 م
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لحوم بكل أشكالها.. 1500 وجبة للصائمين والمائدة تنتظر الجميع.. فيديو

الأربعاء، 27 مارس 2024 06:37 م
لحوم بكل أشكالها.. 1500 وجبة للصائمين والمائدة تنتظر الجميع.. فيديو تقديم لحوم بمائدة رمضانية بكفر الشيخ
كفر الشيخ- محمد سليمان

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رصدت عدسة اليوم السابع، إعداد 1500 وجبة، لتوزيعها على الصائمين، من الأرامل والايتام، ودار المسنين والمسنات، والمرضى، وعمال النظافة، والأسر الأولى بالرعاية، وغيرهم  من المستهدفين، من أهالي مدينة كفر الشيخ، إضافة لعدد من الفلسطينيين والسوريين.

وتعد هذه المائدة أكبر من الموائد على مستوى المحافظة، والمستمرة من 15 سنة كاملة، يشارك في إعداد الوجبات طباخين وشباب مسلمين ومسيحيين وسيدات وأطفال، بقيادة أحمد زكي أحمد شباب المحافظة الخيرين والدكتور مدحت يوسف،والعديد من الشباب، ومن المسيحيين جورج سمير.

 







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