قيادات وزارة التعليم تودع الدكتور محمد مجاهد لمثواه الأخير.. صور

كتب محمود طه حسين

ودعت قيادات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى جثمان الراحل الدكتور محمد مجاهد، الذى توفى أمس بعد صراع مع المرض، حيث تم تأدية صلاة الجنازة على نائب الوزير بمشاركة قيادات الوزارة ووزراء سابقين فى مسجد الحصرى بالسادس من أكتوبر.

وساهم الدكتور محمد مجاهد منذ توليه منصب نائب وزير التربية والتعليم فى 2018، لشئون التعليم الفنى فى تحقيق طفرة فى تطوير منظومة التعليم الفنى، وكان من أبرزها مدارس التكنولوجيا التطبيقية والتى تعتبر إنجاز كبيرا فى منظومة التعليم الفنى، إضافة إلى اعتماد هيئة اتقان المتخصصة فى اعتماد المدارس وشهادات التعليم الفنى.

ونعى الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وكافة العاملين بالوزارة ببالغ الحزن والأسى الدكتور محمد مجاهد نائب الوزير للتعليم الفني الذي وافته المنية أمس بعد أزمة صحية تعرض لها خلال الأيام الماضية.

وأكد الدكتور رضا حجازي أن الدكتور محمد مجاهد رحمة الله عليه، كان رجلا وطنيا ونموذجا للتفاني والإخلاص في العمل، وحقق العديد من الإنجازات في تطوير قطاع التعليم الفني وتحسين صورته وتعزيز دوره في خدمة الصناعة وسوق العمل عبر تقوية الشراكات الدولية في تطوير التعليم الفني ونقل التجارب الناجحة إلي مصر.

وتقدم الدكتور رضا حجازي لأسرة الفقيد بخالص العزاء والمواساة، داعيا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

ويقام عزاء الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم الجمعة المقبلة بمسجد الشرطة بالشيخ زايد.



المعرض الخيري الرابع بجامعة حلوان



جثمان الراحل الدكتور محمد مجاهد



جنازة جثمان الدكتور محمد مجاهد