اليوم السابع
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قومى المرأة بكفر الشيخ: 500 وجبة للأسر الأولى بالرعاية يوميا بقرى حياة كريمة

الأربعاء، 27 مارس 2024 03:14 م
قومى المرأة بكفر الشيخ: 500 وجبة للأسر الأولى بالرعاية يوميا بقرى حياة كريمة الوجبات
كفر الشيخ- محمد سليمان

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نفذ فرع المجلس القومى للمرأة بكفر الشيخ، مبادرة «مطبخ المصرية»، وذلك بإجمالى إنتاج 500 وجبة، يوميًا لتوزيع الـ500 على قرية من قرى مراكز كفر الشيخ ودسوق والحامول وسيدى سالم، ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بالمحافظة، وكذلك عشوائيات مدينة كفر الشيخ.

يأتى هذا فى إطار المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية برعاية الدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس القومى للمرأة، وإشراف الدكتورة أمانى شاكر، مقررة فرع المجلس بكفر الشيخ، وشارك فى أعمال تنفيذ الطبخ، الدكتورة جاكلين بشرى، وعفاف الجمل، عضوتى المجلس، والمحاسبة شاهدنا كمال.

وقالت الدكتورة أمانى شاكر، مقرر فرع المجلس القومى للمرأة، إن «مطبخ المصرية» ينفذه المجلس القومى للمرأة فى جميع محافظات الجمهورية، ويقوم على توفير فرص تدريب وإنتاج حرفى للسيدات باستغلال مهاراتهن الخاصة بالطبخ وإعداد الوجبات ليصبحن طاهيات محترفات، بالإضافة إلى تقديم خدمة إطعام الأسر الأكثر احتياجا كأحد كمخرجات هذا التدريب.

وأضافت شاكر، تلقت السيدات المشاركات فيه تدريبًا على يد أحد الطهاة الماهرين بالمحافظة؛ للتعرف على طرق التخطيط وطلب وإعداد وتجهيز الأغذية للولائم الكبرى والوجبات الجاهزة وطرق حساب الكميات الاقتصادية والالتزام بمعايير جودة الغذاء.

اعداد 500 وجبة لتوزيعها بقرى حياة كريمة

 

اعداد 500 وجبة لتوزيعها بقرى حياة كريمة

 

الوجبات التي تم اعدادهابحضور الدكتورة أماني شاكر مقرر فرع المحجلس القومي للمرأة
الوجبات التي تم اعدادهابحضور الدكتورة أماني شاكر مقرر فرع المحجلس القومي للمرأة

 

وجبات أعدها فرع المجلس القومي للمرأة
وجبات أعدها فرع المجلس القومي للمرأة

 

 







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