فانوس يستقبل السفن.. أجمل مشهد فى رمضان ببورسعيد.. فيديو وصور

بورسعيد - محمد عزام

قدم "تلفزيون اليوم السابع"، بثاً مباشراً، مساء اليوم الأربعاء، من داخل إحدى المعديات العابرة المجري قناة السويس الملاحي، ورؤية احد المشاهد الرمضانية الرائعة من الزينة الرمضانية التي تستقبل السفن العابرة.

وتعتبر المعدية هي وسيلة النقل بين ضفتي القناة في محافظة بورسعيد، وخلال الرحلة من بورسعيد إلى بورفؤاد نرى فانوس كبير بين مئذنتي مسجد المجمع الإسلامي تستقبل السفن العابرة في مشهد رائع، ووسط أجواء رمضانية.





ويُزين مسجد المجمع الإسلامي بألوان اضاءاته الرمضانية الزاهية، المجري الملاحي لقناة السويس، ويعد أكبر مسجد يطل على القناة.

ويُعد المجمع الإسلامى بمدينة بورفؤاد فى بورسعيد، لافتاً لأنظار السفن المارة عبر قناة السويس، وتجذب إطلالته عيون المشاهدين، وخاصة الزينة التى تزين مئذنة المسجد شاهقة الإرتفاع خلال شهر رمضان الكريم.

يتميز المجمع الإسلامي بموقعه الجغرافي، ويعلو جسم المسجد مئذنتان شاهقتان على إرتفاع 60 متر وتعلوهما الميكروفونات ليصل صوت أدان الصلاة أرجاء المناطق المجاورة، ويتم الصعود للمسجد ب24 درجة، وله 4 قباب صغيره تتوسطهم قبة ضخمة.

والمجمع الإسلامي هو أكبر المساجد المطلة على المجري الملاحي لقناة السويس،التي اتخذت شهرة واسعة خاصة بعد الشهرة التي اتخذتها مدينة بورفؤاد سياحياً، وبدأ الأهالي يلتقطون أمامه الصور التذكارية.