ضحايا ومفقودون بعد انزلاق تربة وفيضانات فى إندونيسيا

وكالات

عثر عناصر الإنقاذ في إندونيسيا على 4 جثث، اثنتان منها لطفلين، فيما يجري البحث عن 6 مفقودين بعد انزلاق أرضي وفيضانات في قرية بجزيرة جاوا، على ما أفاد مسؤول الأربعاء.

وقال ميدي، مدير الفرع المحلي للوكالة الوطنية لإدارة الكوارث، إنه "تم العثور على 4 جثث وما زال البحث جارياً عن 6 آخرين"، بحسب الحصيلة المتوفرة صباح الأربعاء.

وبحسب موقع الشرق الإخبارى، كانت حصيلة سابقة أفادت بوجود عشرة أشخاص في عداد المفقودين.

وغمرت المياه قرية سيبيندا في مقاطعة جاوا الغربية قبيل منتصف ليل الأحد بعد ساعات من هطول أمطار غزيرة، بينما كان العديد من السكان نائمين.

كما لحقت أضرار بعشرات المنازل، ما أجبر مئات الأشخاص على الإخلاء.

وتتعرّض إندونيسيا خلال موسم الأمطار لانزلاقات تربة زاد التصحّر حدتها في بعض الأماكن، فيما تتسبّب الامطار الموسمية لفترات طويلة بفيضانات في مناطق مختلفة من الأرخبيل.