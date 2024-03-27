اليوم السابع
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الأربعاء، 27 مارس 2024 05:58 م
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ضبط تجار مخدرات غسلوا 50 مليون جنيه في التجارة والعقارات

الأربعاء، 27 مارس 2024 05:40 م
ضبط تجار مخدرات غسلوا 50 مليون جنيه في التجارة والعقارات أموال - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية  الإجراءات القانونية حيال (3 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية") لقيامهم بالاتجار وترويج المواد المخدرة ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من ذلك النشاط الإجرامى عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية – شراء العقارات والسيارات) بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة .. وقد قدرت تلك الممتلكات بـ (50 مليون جنيه تقريباً)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.







غسل اموال

مخدرات

الداخلية



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