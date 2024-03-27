ضبط المتهم بالنصب على المواطنين بشهادات دراسية

كتب محمود عبد الراضى

نجحت الداخلية في ضبط شخصين لقيامهما بإدارة كيانين تعليميين وهميين بمحافظتى كفر الشيخ والغربية بقصد النصب والإحتيال على المواطنين فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والإحتيال على المواطنين .

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (شخصين) بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى النصب والإحتيال على المواطنين من خلال الزعم بمنحهم شهادات دراسية موثقة تعادل الشهادات الجامعية "على خلاف الحقيقة"والإستيلاء على أموالهم ، وقيامهما بإدارة كيانين تعليميين وهميين "بدون ترخيص" بنطاق محافظتى "كفر الشيخ والغربية" وإتخاذهما من مقرى الكيانين مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى بالإضافة إلى الترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الإجتماعى.



عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما ، وبحوزتهما (267 شهادة دراسية "مزورين" بأسماء أشخاص مختلفة تفيد إجتيازهم دورات تدريبية مختلفة منسوب صدورها لجهات وكيانات وهمية - 6 أكلاشيه – طلبات تسجيل إلتحاق بالدراسة - مجموعة من صور بطاقات الرقم القومى وشهادات الميلاد خاصة بالطلبة الدارسين – مجموعة من نماذج إمتحانات وبيان درجات للطلاب الدارسين - مطبوعات دعائية – مجموعة من الكتب الدراسية المختلفة – جهاز حاسب آلى بمشتملاته بفحصه فنياً تبين إحتوائه على نماذج الشهادات الدراسية المنسوب صدورها لإحدى الكيانات الوهمية) ، وبمواجهة المتهمان أقرا بنشاطهما الإجرامى على النحو المُشار إليه. تم إتخاذ الإجراءات القانونية.