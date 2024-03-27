ضبط المتهمين بقتل شاب والتخلص من جثته فى العمرانية

كتب بهجت أبو ضيف

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة القبض على المتهمين بقتل شاب وحرق جثته، والتخلص منها بمنطقة العمرانية، ونم إخطار النيابة المختصة للتحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص بها حروق بمنطقة العمرانية، انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وتم التوصل لهوية المجني عليه، وكشفت التحريات مرتكبوا الجريمة.

تمكن رجال المباحث من القبض على المتهمين بارتكاب الجريمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.