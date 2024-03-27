شركات القابضة للتشييد تشد الرحال للعمل فى مشروع رأس الحكمة وتبدأ بتجهيز مستنداتها

كتب عبد الحليم سالم

‏بدأت شركات المقاولات العامة التابعة لقطاع الأعمال، وكذلك بعض شركات القطاع الخاص فى الاستعداد للمشاركة فى تنفيذ أعمال البنية الأساسية فى مشروع رأس الحكمة الكبير بالساحل الشمالى، حيث بات المشروع الأكثر جذبا للشركات خلال الفترة الحالية والمستقبلية، لاسيما فى ظل حجم العمل الكبير الذى يحتاجه المشروع العملاق‬ ، ويبلغ نحو نحو 50 مليار دولار.



‏كشف مصدر فى قطاع الأعمال العام لـ"اليوم السابع" أن شركات المقاولات التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، برئاسة الدكتور هاني سليمان الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب والقائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة، بدأت بالفعل في التحرك للعمل في هذا المشروع الكبير، حيث يتم حاليا تجهيز المستندات وتجهيز كافة الأوراق و الاستعداد للتواصل مع الجهات التى ستتنفذ هذا المشروع خلال الفترة المقبلة للحصول على حجم عمل كبير ، سواء في أعمال الطرق والكباري ومد خطوط المياه والصرف الصحى، أو إنشاء محطات مياه أو محطات الصرف أو محطات الرفع، بالإضافة إلى المشاركة في أعمال تطوير البنية الأساسية وفى ‏أعمال بنية المطارات وكذلك بنية الموانئ البحرية.

أضاف المصدر أن شركات قطاع الأعمال العام تحديدا التابعة الشركة القابضة للتشييد والتعمير تمتلك خبرات كبيرة داخل مصر وخارج مصر، للعمل في هذا المجال، وبالتالى فهى تمتلك أفضلية عن أى شركات أخرى فى المنطقة.

يشار أن مشروع رأس الحكمة على مساحة 170.8 مليون متر، وسيتم تنفيذه فى فترة تتراوح من 15 لـ 20 سنة، وساهم فى ضخ 35 مليار دولار فى شرايين الاقتصاد المصرى كدفعة مقدمة، بخلاف حصة المشاركة.