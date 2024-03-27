سقوط تشكيل عصابى يسرق المحال التجارية بأسلوب المغافلة فى المعادى

كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرة أمن القاهرة من ضبط تشكيل عصابي يضم شخصين، لقيامهما بتكوين تشكيل عصابي يسرق المحال بأسلوب المغافلة.

وفيما تم ضبط عامل بدائرة قسم شرطة الموسكى لقيامه بسرقة حقيبة من أحد المواطنين بداخلها (مبلغ مالي – 5 شيكات بنكية) ، وبحوزته الحقيبة وبداخلها المسروقات.



وضبط (عامل – له معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة عين شمس، لقيامه بمزاولة نشاط إجرامي تخصص فى ارتكاب وقائع السرقة من داخل المتاجر بأسلوب كسر الكالون باستخدام "مفك" وبحوزته "مبلغ مالي من متحصلات نشاطه".