سعر جرام الذهب الآن فى مصر يسجل 3100 جنيه لعيار 21

كتب إسلام سعيد

ننشر أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 27 مارس 2024 منتصف تعاملات اليوم وسجل الذهب 3100 جنيه للجرام من عيار 21 وهو عيار المشغولات والعملات الذهب في مصر وفي سياق السطور التالية نرصد تطورات أسعار الذهب اليوم في مصر.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 24 يسجل 3543 جنيها.

عيار 21 يسجل 3100 جنيه.

عيار 18 يسجل 2657 جنيها.

عيار 14 يسجل 2067 جنيها.

الجنيه الذهب 24800 جنيه.

الذهب يتراجع عالمياً

استقر سعر أونصة الذهب العالمي في تعاملات محدودة النطاق اليوم الأربعاء مع تماسك مستويات الدولار، ولكن السعر استطاع الارتفاع منتصف الجلسة الأوروبية في ظل ترقب الاسواق لمزيد من الدلائل على اتجاه السياسة النقدية للبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، إلى جانب انتظار بيانات التضخم الهامة التي تصدر نهاية هذا الأسبوع.

ارتفع سعر الأونصة اليوم بنسبة 0.5% ليسجل أعلى مستوى عند 2194 دولار للأونصة لتتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند المستوى 2192 دولار للأونصة وكانت قد افتتحت جلسة اليوم عند المستوى 2178 دولار للأونصة.

يأتي هذ بعد أن فشل الذهب في الحفاظ على مكاسبه التي سجلها يوم أمس ليفقد جزء كبير منها قبل اغلاق الجلسة، فقد لامس السعر يوم أمس المستوى 2200 دولار للأونصة قبل أن يتراجع بشكل سريع ويغلق عند المستوى 2178 دولار للأونصة.

ارتفع مؤشر الدولار يوم أمس واقترب من أعلى مستوياته في 3 أسابيع الأمر الذي دفع أسعار الذهب إلى التراجع، واليوم شهد الدولار تذبذب أيضاً بالقرب من أعلى مستوياته الأمر الذي يقلل من فرص تعافي أسعار الذهب.