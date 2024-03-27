كتبت ريهام الباشا

ننشر سعر الريال القطرى اليوم الأربعاء 27-3-2024، أمام الجنيه المصري بالبنوك المصرية، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى 12.08 جنيه للشراء، و13.07 جنيه للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 12.21 جنيه للشراء، و13.12 جنيه للبيع، أما في بنك مصر سجل 12.45 جنيه للشراء، و13.14 جنيه للبيع.

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وسجل سعر الريال القطرى فى بعض البنوك كالتالى:

سعر الريال القطرى فى البنك الأهلى المصرى

12.08 جنيه للشراء.

13.07 جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك مصر

12.45 جنيه للشراء.

13.14 جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك الإسكندرية

12.21 جنيه للشراء.

13.12 جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى البنك المصرى الخليجي

12.21 جنيه للشراء.

13.12 جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك كريدي أجريكول

12.10 جنيه للشراء.

12.94 جنيه للبيع.