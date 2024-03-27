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سعر الدينار الكويتى اليوم الأربعاء 27-3-2024

الأربعاء، 27 مارس 2024 11:36 ص
سعر الدينار الكويتى اليوم الأربعاء 27-3-2024 الدينار الكويتي- أرشيفية
كتبت ريهام الباشا

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ننشر سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري اليوم الأربعاء 27-3-2024، بالبنوك العاملة في مصر، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى سعر 154.05 جنيه للشراء، و155.08 جنيه للبيع، أما في بنك مصر سجل 155.30 جنيه للشراء، و155.63 جنيه للبيع.


ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفي، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.

 

وسجل سعر الدينار الكويتي فى بعض البنوك كالتالى:

سعر الدينار الكويتي فى البنك الأهلي المصري

154.05 جنيه للشراء.

155.08 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي فى بنك مصر

155.30 جنيه للشراء.

155.63 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي فى بنك الإسكندرية

150.41 جنيه للشراء.

155.64 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي فى البنك التجاري الدولي cib

150.07 جنيه للشراء.

155.08 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي فى بنك القاهرة

155.23 جنيه للشراء.

155.63 جنيه للبيع.







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