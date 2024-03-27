اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 27 مارس 2024 11:21 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية اقتصاد وبورصة

سعر الدولار أمام الجنيه المصرى اليوم الأربعاء 27-3-2024

الأربعاء، 27 مارس 2024 10:48 ص
سعر الدولار أمام الجنيه المصرى اليوم الأربعاء 27-3-2024 الدولار - صورة أرشيفية
كتبت ريهام الباشا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ننشر سعر الدولار أمام الجنيه المصرى اليوم الأربعاء 27-3-2024، بالتعاملات الصباحية في البنوك المصرية، مسجلا في البنك الأهلى المصرى 47.73 للشراء، 47.83 جنيه للبيع، وفى بنك مصر سجل 47.75 جنيه للشراء، 47.85 جنيه للبيع.

ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريًا للأسعار حال تغيرها.

 

وسجل سعر الدولار فى البنوك المصرية كالتالى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

47.73 جنيه للشراء.

47.83 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

47.75 جنيه للشراء.

47.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

47.75 جنيها للشراء.

47.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

47.73 جنيها للشراء.

47.83 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

47.75 جنيه للشراء.

47.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي

47.75 جنيه للشراء.

47.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

47.75 جنيه للشراء.

47.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك أبوظبي الإسلامي

47.85 جنيه للشراء.

47.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في ميد بنك

47.70 جنيه للشراء.

47.80 جنيه للبيع.







سعر الدولار

سعر الدولار اليوم

اسعار الدولار

سعر الدولار في البنوك

اسعار العملات في مصر

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم

سعر الريال مقابل الجنيه المصري

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء

سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصري

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء اليوم

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

سعر الدولار في السوق السوداء




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة