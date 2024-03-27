ربيع ياسين من ختام دورة دمياط الرمضانية: كسبت سيارة بعد هدفى فى دمياط

دمياط - هيثم مراد

قال الكابتن ربيع ياسين نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن نادي دمياط يمتلك تاريخ كبير في الدوري الممتاز، لافتا إلي أن الفريق كان واحدا من أقوي الفرق بالدوري جيل الثمانينات.

وأضاف نجم الأهلي السابق قائلا: " أتذكر نادي دمياط جيدا، وكذلك نادي غزل دمياط، جميعهم فرق قوية امتازت بالندية وكانت قادرة على مواجهة فرق مقدمة الدوري، سعيد بصعودهم إلي الممتاز ب سأنتظرهم في الممتاز الموسم بعد القادم"

وأشار الكابتن ربيع ياسين قائلا: " في لقاء الأهلي ودمياط كان هناك سيارة تنتظر صاحب هدف الفوز على دمياط، وذلك بسبب قوة هذا النادي أنذاك" وتابع قائلا: " هدفي في مرمى دمياط كان سببا في الفوز بالسيارة وقتها، تمكنا من تخطي دمياط بهدفين لكننا كنا أمام فريق قوي"

وأضاف قائلا: " كانت لي تجربة تدريب نادي دمياط في موسم 2001، قدمنا مباريات قوية لكننا لم نوفق للصعود إلي الدوري الممتاز، دمياط لديها كوادر كروية رائعة فقط تنتظر الفرصة"

واختتم كابتن ربيع ياسين تصريحاته قائلا: " شاركت اليوم في فاعليات ختام دورة دمياط الرمضانية من أجل رؤية مستقبل كرة القدم، لدي قناعة أن تلك المناسبات هي المدرسة الكبري للمواهب الصاعدة وفرصتهم الحقيقية من أجل الاعلان عن أنفسهم، لدي كشافين الأندية الشعبية فرصة أيضا لانتقاء المواهب الشابة من تلك المناسبات"

واختتمت اليوم فاعليات دورة دمياط الرمضانية والمقامة بمدينة دمياط الجديدة بحضور كلا من الكابتن طارق يحي، والكابتن ربيع ياسين، وعددا من قيادات المحافظة التنفيذية والشخصيات العامة.