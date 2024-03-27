رئيس وزراء لبنان يتسلم دعوة ملك البحرين للمشاركة فى القمة العربية المقبلة

بيروت (أ ش أ)

تسلم رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتى، اليوم الأربعاء، دعوة من العاهل البحرينى الملك حمد بن عيسى آل خليفة، للمشاركة فى اجتماع الدورة العادية الـ33 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة المقرر لها الخميس 16 مايو القادم .

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن رئيس الحكومة استقبل اليوم موفد ملك البحرين وحيد مبارك سيار، وتسلم منه الرسالة، للمشاركة في اجتماع الدورة العادية الـ33 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة.

وأكد المسؤول البحريني أن ماركة ميقاتي في أعمال هذه القمة سيكون لها بالغ الأثر والأهمية في ظل الظروف الصعبة والتحديات الجسيمة التي يواجهها الوطن العربي في الوقت الحاضر.