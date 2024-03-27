رئيس جهاز سوهاج الجديدة يكشف نسب تنفيذ مشروعات المرافق بالمدينة

كتب أحمد حسن

كشف المهندس محمد عبد الله، رئيس جهاز مدينة سوهاج الجديدة، أنه تم الانتهاء من تنفيذ شبكات طرق بالمدينة لعدد 16 مشروع باجمالى أطوال 182كم ، وجارى تنفيذ مشروع ازدواج الطريق المار امام مدينة سوهاج الجديدة والمؤدى الى الطريق الصحراوي الغربي بطول 14.5 كم ( متعثر)، بالإضافة إلى تنفيذ مشروع طريقين شمال الجامعة بطول 2.7كم و1.1كم من طريق سوهاج الجديدة الى منطقة قطع الاراضى السكنية بمساحة 214 فدان بالمدينة( متعثر)



وأضاف المهندس محمد عبد الله، لـ"اليوم السابع" أنه جارى تنفيذ مشروع حماية المدينة من أخطار السيولـ ويتضمن مشروع اعمال تأهيل ورفع كفاءه الجزيرة الوسطى المارة بالطريق الدائرى.

وقال عبد الله إنه جارى تنفيذ مشروع اعمال حاره اسفلتيه واحده لوصله طريق امتداد 9كم بطول 1.5كم وكذلك تنفيذ مرحله ثانيه ( طبقه اساس +طبقه رابطه اسفلتيه ) للطرق المحيطة بمنطقه النحيل بمساحه 162 فدان، و تنفيذ طرق مرحلة ثانية (طبقة اساس + طبقة رابطة اسفلتية ) بمنطقة الشريط المميز وحارات الخدمة "



وأكد أنه تم الانتهاء من تنفيذ شبكات مياه وصرف بالمدينة باجمالى أطول 280 ك، وجارى استكمال اعمال تنفيذ المرافق (فرمة طرق _صرف _مياه _رى ) لمنطقة (214 فدان __32.8 فدان) ، وجارى تنفيذ خط مياة قطر 800 مم مزدوج بطول 6250م وخط مياة قطر 500 مم "مزدوج" بطول 1000 م لنقل المياة المرشحة من محطة التنقية..



وتابع عبد الله أنه جارى تنفيذ أعمال شبكات (مياة - صحى رى) لمنطقه 735 فدان بالتوسعات الجنوبيه بالإضافة إلى أعمال فرمه الطرق المنطقه الخدمات القائمة الى منطقة 455 فدان ومنطقة الشريط المميز بمناطق الامتداد الجنوبى (جارى الاستلام الابتدائى)، بالإضافة إلى تنفيذ رافع التوسعات الجنوبيه ( خزان ارضى + بوستر + خط قطر 800 مم بطول 5 كم.