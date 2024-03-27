اليوم السابع
Ads
الخميس، 28 مارس 2024 01:49 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

رئيس الطائفة الإنجيلية يُرسّم رجال دين جدد بكنائس المنيا وأسيوط

الأربعاء، 27 مارس 2024 11:34 م
رئيس الطائفة الإنجيلية يُرسّم رجال دين جدد بكنائس المنيا وأسيوط رئيس الطائفة الإنجيلية يرسم قسوس وشيوخ جدد
كتب: محمد الأحمدى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شارك الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، اليوم الأربعاء، مع بداية جولته الرعوية لمحافظات صعيد مصر، في حفل رسامة وتنصيب القس فوزي مسعود قسًّا وراعيًا للكنيسة الإنجيلية بديروط الشريف بمحافظة أسيوط، وحفل تنصيب القس رمسيس محروس، راعيًا للكنيسة الإنجيلية بمنشأة كامل المنيا، وحفل رسامة وتنصيب القس مينا عبدالله أنس الوجود، للكنيسة الإنجيلية بشرارة المنيا، وحفل رسامة وتنصيب القس إيهاب ميلاد زكي، قسًّا وراعيًا للكنيسة الإنجيلية بطوة المنيا، ورسامة شيوخ جدد للكنيسة، كما شارك  في الجولة الدكتور القس ماجد كرم، نائب رئيس سنودس النيل الإنجيلي، والدكتور القس رفعت فتحي، الأمين العام لسنودس النيل الإنجيلي، والدكتور القس صموئيل رزفي، عميد كلية اللاهوت الإنجيلية، والشيخ ناصر صادق، عضو المجلس الإنجيلي العام، والقس ميلاد ثروت، رئيس مجمع مشيخة ملوي، والقس مدحت زاهيان، رئيس مجمع مشيخة المنيا، وذلك بحضور جماهيري كبير من شعب وقيادات ورعاة الكنائس الإنجيلية بمحافظة المنيا وأسيوط.

وقدم رئيس الطائفة الإنجيلية التهنئة لشعب الكنائس الإنجيلية ولجميع القسوس والشيوخ الجدد، متمنيًا خدمة متميزة لكلمة الله والكنيسة والمجتمع، مضيفًا: "الفهم لكلمة الله هو أساس نهضة الكنيسة الحية، والتعليم السليم هو أساس النهضة، ولا تستسلم للحظات الضعف والتراجع، لأن الثقة في الله هي بوابة الخروج، وتذكروا جيدًا يا أحبائي بأن العقيدة والسلوك وجهان لعملة واحدة، والصلاة تغير الحياة وتجعلنا نكتشف إرادة الله، وعلينا أن نتمسك بكلمة الله وتعاليم الكتاب المقدس مثل  الرجل العاقل الذي بنى بيته على الصخر".

WhatsApp Image 2024-03-27 at 11.05.18 PM
 
 
WhatsApp Image 2024-03-27 at 11.05.17 PM
 

 

WhatsApp Image 2024-03-27 at 11.05.16 PM
 

 

WhatsApp Image 2024-03-27 at 11.05.15 PM
 

 







الطائفه الانجيليه

المنيا

اخبار المنيا

اسيوط




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة